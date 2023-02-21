Специалист по составлению словарей предложил способ введения новых слов в татарский язык

На пресс-конференции в «Татар-информе» ученые Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова рассказали о способах введения в обиход новых для татарского языка слов. Заведующий отделом лексикографии, кандидат филологических наук Ринат Сафаров предложил один из вариантов.

«Я считаю, что новые слова нужно вводить. Татары довольно консервативны, мы привыкли закрываться, а это не способствует развитию языка. В свое время язык Тукая также хотели уберечь от изменений, но введение новых слов – это необходимость. В татарском языке есть форма парных слов. Например, если мы хотим ввести в обиход татарский эквивалент слова “вертолет” – это слово “боралак” – в первое время его можно использовать в виде “боралак-вертолет”, а далее по тексту уже оставить только татарский вариант – “боралак”», – пояснил ученый.

Пресс-конференция в «Татар-информе» была посвящена вопросам создания и использования электронного фонда татарских словарей. Специалисты ИЯЛИ, в том числе, объяснили, какие словари использовать при спорных случаях в орфографии.

