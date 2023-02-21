Специалисты ИЯЛИ объяснили, какие словари использовать при спорных случаях в орфографии

Заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова, кандидат филологических наук Ринат Сафаров на пресс-конференции в «Татар-информе» пояснил, какими словарями следует пользоваться, если возникают вопросы в написании какого-либо слова.

«Если есть сомнения, как пишется то или иное слово, надо смотреть в новейших словарях. Толковый словарь татарского языка (шеститомный словарь, составленный ИЯЛИ – прим. Т-и) и орфографический словарь 2017 года считаем новейшими. Если два словаря противоречат друг другу, то предпочтение отдается источнику с самой поздней датой издания», – сказал специалист, напомнив, что словари отражают отдельный период времени.

Он также привел в пример опыт Азербайджана, где словари постоянно обновляются.

«В Азербайджане один раз в пять лет издается орфографический словарь, это закреплено в законе. С выходом нового словаря старый автоматически становится недействительным. Мы тоже в Татарстане обсуждаем такой вариант», – отметил ученый.

На сайте ИЯЛИ можно найти электронный фонд слов, для этого надо нажать на значок «TATZET» и перейти в «Электронный фонд словарей».

По словам Рината Сафарова, «TATZET» – это большая электронная база словарей, в нем собраны более 50 источников.

«Ежедневно им пользуется около 500 человек. Для татарского ресурса мы считаем это довольно большим показателем. Думаем, в основном им пользуются переводчики, руководители издательств», – заметил спикер.

