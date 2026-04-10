Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

«Скрытый стаж» – это периоды жизни, которые государство обязано засчитать в копилку пенсионных баллов, даже если человек не платил взносы. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

«К таким действиям относятся: служба в армии, рождение и уход за детьми, а также уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет», – объяснил специалист.

Служба в армии или уход за несколькими детьми добавляют пенсионные баллы. «Один балл сегодня стоит 156 рублей, то есть, соответственно, это примерно 250–300 рублей к пенсии добавляется каждый год», – уточнил он.

При этом эксперт подчеркнул, что этот стаж не будет засчитан автоматически, за некоторые виды социальной деятельности нужно специально отчитываться. «Государство само не догадается, что именно вы ухаживали за бабушкой, а не соседка. В этом случае нужно подавать заявку», – привел пример Звенигородский.

Так как в одной семье подобную прибавку может получить только один человек, необходимо решить, на чьем счету будут копиться баллы.

Отдельно Сергей Звенигородский сделал акцент на то, что копить пенсию можно начинать сразу после получения паспорта.