Депутат ГД напомнил, кто в России может получать две пенсии

Право на получение двух пенсий в России имеют несколько категорий граждан, включая детей-инвалидов в случае потери кормильца, если родитель погиб в ходе боевых действий, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат также напомнил, что две пенсии в РФ получают ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Нилов сообщил, что подготовлен законопроект, который предполагает расширение возможности для детей-инвалидов получать две пенсии независимо от причины или статуса, в котором погиб родитель. Документ находится в стадии обсуждения с правительством.

Парламентарий также отметил, что обсуждается вопрос о расширении оснований для выплаты двух пенсий вдовам военнослужащих. Сейчас право на две пенсии имеет вдова погибшего военного, в отличие от вдовы умершего военнослужащего, поскольку они относятся к разным категориям, пояснил Нилов.

Он добавил, что предлагалось дифференцированно подойти к этому вопросу и выплачивать вдове умершего военнослужащего частично пенсию по случаю потери кормильца одновременно со страховой пенсией, которую она заработала. Данная инициатива пока не нашла окончательного решения и находится в стадии обсуждения и расчетов, заключил депутат.