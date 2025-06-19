Специалист из Татарстана рассказала, как чипирование помогает защитить собак

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Штрафы за отсутствие чипа у собак в Татарстане начнут действовать с 1 июля 2025 года. Обязательная регистрация домашних животных стартовала в начале года, и до конца июня все владельцы собак обязаны пройти процедуру. Как чипирование помогает защитить собак рассказала «Вести Татарстан» куратор проекта о развитии культуры ответственного отношения к животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов Республики Татарстан Дарья Раек.

Независимо от того, выходит ли питомец на улицу, данные о нем должны быть внесены в государственный реестр — об этом напоминают региональные ветеринарные службы.

Чипирование проводится в государственных ветклиниках. Стоимость процедуры варьируется от 100 до 500 рублей. Установка микрочипа поможет в случае потери животного, а также при инцидентах, связанных с нападением на человека. Кроме того, чип позволит определить владельца, если собака была брошена.

«Если собака попадает даже в отлов, совершенно невозможно установить, а кто её владелец. И даже если 10 соседей расскажут, что она живёт в этом дворе – законодательно нельзя никакие меры применить к человеку. В данном случае – это станет возможно», — сказала Дарья Раек.

Процедура безболезненная. Очень важно чипировать животных именно в государственных ветклиниках — только в этом случае информация попадёт в единую федеральную систему «Меркурий».

За несоблюдение закона предусмотрены штрафы — до 5 тысяч рублей. Контроль за его выполнением будут осуществлять службы по отлову животных, ветеринарные учреждения и правоохранительные органы.