Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Новые правила регистрации собак вступают в силу с 1 июля 2025 года в Татарстане. Согласно постановлению Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ, за отсутствие обязательной регистрации домашних питомцев вводится административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУВ КМ РТ.

Все собаки на территории республики должны быть зарегистрированы в ветеринарных учреждениях и пройти чипирование. Это решение направлено на повышение ответственности владельцев и обеспечение общественной безопасности.

Согласно новым правилам:

Щенки, родившиеся после 1 января 2025 года, должны быть зарегистрированы в течение трёх месяцев после рождения.

Собаки, появившиеся на свет до 1 января 2025 года, подлежат обязательной регистрации до 31 декабря 2025 года.

При покупке взрослой собаки регистрация должна быть оформлена в течение 30 дней.

Регистрация не требуется, если собака находится в Татарстане временно — менее 30 суток.

За отсутствие регистрации владельцу может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

Жителям республики также напоминают о необходимости сообщать в исполнительные органы местного самоуправления о безнадзорных животных. Ветеринарное управление призывает владельцев своевременно выполнять установленные требования во избежание штрафов.

Ранее закон о штрафах за отсутствие регистрации собак подписал Раис РТ Рустам Минниханов.