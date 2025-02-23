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Общество 23 февраля 2025 14:03

Экономист Балынин назвал выгодное время для отпуска

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что брать отпуск в марте намного выгоднее, чем в феврале.

Как объяснил эксперт, отпускные считают исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Выплаты по оплате труда начисляют пропорционально числу рабочих дней, а так как в марте 2025-го будет на один рабочий день больше, чем в феврале, то, как следствие, отпускные сотрудник получит выше, пишет RT.

Ранее юрист объяснил, как изменения в законодательстве скажутся на зарплатах и отпусках.

#отпуск #советы #полезная информация
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