Юрист объяснила, как изменения в законодательстве скажутся на зарплатах и отпусках

С 1 марта вступят в силу изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ – в этом году они достаточно многочисленны. Их смысл объяснили профессионалы-юристы, сообщает издание Life.ru.

В частности, сотрудникам, работавшим в праздники или выходные и не воспользовавшимся положенным отгулом, будет положена компенсация при увольнении. Эта норма закреплена изменениями, внесенными в статью 153 Трудового кодекса РФ.

«Работник при увольнении должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. То есть если работник не использовал свой отгул, то ему должны выплатить за этот день компенсацию при увольнении», – пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Взять день отдыха работник вправе в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день. Кроме того, он может присоединить отгул к отпуску, предоставляемому в указанный период.

Помимо этого, начнет действовать новая статья ТК РФ 158.1, которая предусматривает меры по борьбе с задержками заработной платы. Это профилактика и мониторинг, ответственность за нарушение сроков выплаты, содействие в погашении долга по зарплате, разъяснительная работа с участием сторон социального партнёрства.

Для координации работы в этой сфере предназначены соответствующие межведомственные комиссии в регионах, отметила юрист.

В свою очередь наставничество будет признано дополнительной работой, за которую полагается оплата. Регламентирует это понятие новая статья ТК РФ – 351.8.

«Привлекать сотрудника к наставничеству можно будет только с его письменного согласия. Необходимо будет составить дополнительное соглашение к трудовому договору <...>», – заметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

С 1 марта также к перечню противопоказаний для работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, добавится сахарный диабет. Наряду с этим, для работников железнодорожного транспорта обновится порядок аттестации и начнет действовать ряд других нововведений.