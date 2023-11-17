Спецборт МЧС доставил в Москву третью группу россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву третью группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко, раненых среди эвакуированных из Газы россиян нет.

Напомним, в минувший понедельник борт МЧС с группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Домодедово.

Как отмечают в ведомстве, всего из сектора Газа эвакуировано 328 человек, из них 288 уже прибыли в Россию.