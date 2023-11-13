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Борт МЧС с группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Домодедово
Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники МЧС и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ожидают прибывших россиян из сектора Газа.
Ранее мы рассказывали, что самолет Ил-76 МЧС с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел в Москву из Каира.
Всего спецборт доставил в столицу РФ 70 соотечественников. На протяжении всего пути их сопровождали медики и психологи МЧС России.
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