Спасли одного человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

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Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска спасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по области Виктора Орлова.

Ранее говорилось о том, что жертвами взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске стали два человека. Однако выяснилось, что одного пострадавшего удалось откачать в больнице.

На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

Взрыв газа произошел сегодня рано утром в Новосибирске. В результате ЧП оказались разрушены два подъезда. Кроме того, вспыхнул пожар. По предварительным данным, площадь разрушения равна порядка 300 кв. метрам.



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