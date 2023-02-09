В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома

В Новосибирске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», – сказано в сообщении.

ТАСС сообщает, что на месте начался пожар, к данному моменту пожарные уже ликвидировали открытое горение.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами», – заявили в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, пострадали 7 человек, среди них один несовершеннолетний. Еще двое человек погибли, рассказали в медицинских службах.