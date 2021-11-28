«Спасибо за все...»: Дина Гарипова переживает смерть Градского

instagram.com/dinagaripova/

Победительница «Голоса», заслуженная артистка РТ Дина Гарипова опубликовала в Instagram пост, где написала теплые слова о своем наставнике — Александре Градском, ушедшем из жизни сегодня. Маэстро было 72 года.

«Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить Вас...Спасибо за все...», — написала Дина Гарипова.

Тысячи поклонников выразили под публикацией свои соболезнования.

«Ничто на земле не проходит бесследно...», «Спасибо Александру Борисовичу, что открыл нам вас, Дина! Помним и скорбим!», «Боже, как жаль! Великий человек, музыкант и самый лучший наставник! Светлая память!» — пишут поклонники.

Александр Градский до последнего момента работал, принимал участие в юбилейном сезоне шоу «Голос 10», набрал себе команду подопечных. Именно Градский стал самым лучшим наставником для Дины Гариповой в 2012 году, прошел с ней путь до победы. В последствии уроженка Зеленодольска стала финалисткой «Евровидения», заняв пятое место.

В самом начале нынешнего сезона Дина вновь вышла на сцену «Голоса» с романсом «А напоследок я скажу», Александр Градский не повернулся к своей подопечной, якобы не узнав исполнительницу. Зрители увидели в этом элемент шоу, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».