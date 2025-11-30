«Спасибо за сыновей»: актанышские волонтеры навестили матерей участников СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В День матери волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе» Актанышского района навестили самых стойких женщин – матерей военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции.

Волонтеры передали теплые слова, подарочные наборы и цветы, напоминая: подвиг сыновей, отдавших самое дорогое, – вечен, а их матери не остаются одни в своей боли. В этот день звучали слова благодарности и скорби, свидетельства общей памяти, которую разделяет весь район.

Руководитель фонда Лилия Гикрамина выразила признательность тем, кто помог акции состояться.

«Эта акция стала напоминанием о том, что память о погибших бойцах – жива, а их подвиг не меркнет с годами. Вечная память героям. Вечная слава матерям, которые воспитали их такими», – сказала Лилия Гикрамина.

