news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 30 ноября 2025 18:35

«Спасибо за сыновей»: актанышские волонтеры навестили матерей участников СВО

Читайте нас в
Телеграм
«Спасибо за сыновей»: актанышские волонтеры навестили матерей участников СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В День матери волонтеры благотворительного фонда «Мы вместе» Актанышского района навестили самых стойких женщин – матерей военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции.

Волонтеры передали теплые слова, подарочные наборы и цветы, напоминая: подвиг сыновей, отдавших самое дорогое, – вечен, а их матери не остаются одни в своей боли. В этот день звучали слова благодарности и скорби, свидетельства общей памяти, которую разделяет весь район.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Руководитель фонда Лилия Гикрамина выразила признательность тем, кто помог акции состояться.

«Эта акция стала напоминанием о том, что память о погибших бойцах – жива, а их подвиг не меркнет с годами. Вечная память героям. Вечная слава матерям, которые воспитали их такими», – сказала Лилия Гикрамина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

по теме «Этот день – для самых дорогих людей»: в Актаныше матерям военных передали награды
«Этот день – для самых дорогих людей»: в Актаныше матерям военных передали награды
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

29 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025