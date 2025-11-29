news_header_top
СВО 29 ноября 2025 21:53

«Этот день – для самых дорогих людей»: в Актаныше матерям военных передали награды

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше отметили День матери, отдав дань уважения героическим мамам. В последнее воскресенье ноября вся страна поздравляет самых дорогих людей, и в районе всю праздничную неделю в детских садах и школах проходили концерты, утренники и теплые встречи, посвященные мамам. Завершением этих мероприятий стал большой вечер в районном Дворце культуры имени Альфии Авзаловой.

С первых минут в зале царила атмосфера душевности. Работники культуры подготовили насыщенную музыкально-художественную программу: звучали песни, теплые слова благодарности, трогательные детские номера. Каждое выступление напоминало о роли мамы и о том, как важно говорить им слова любви и поддержки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

После приветствия, посвященного празднику, глава Актанышского района Ленар Зарипов вручил государственные награды матерям воинов, погибших в ходе специальной военной операции.

Указом Президента России медалью Жукова посмертно награжден Адель Муталлапов, героически погибший при исполнении воинского долга. Награду передали его матери, Айгуль Заитовне.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ильнар Гиздуллин, также павший в зоне СВО, удостоен медали «За отвагу» II степени. Глава района вручила награду его матери, Варисе Афтаховне, и сыну Камилю.

В знак поддержки и уважения весь зал поднялся, приветствуя этих женщин стоя. Этот момент стал одним из самых эмоциональных за вечер – зрители аплодировали матерям, воспитавшим героев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Кроме того, благодарственным письмом главы муниципального района за многолетний труд и вклад в экономическое развитие района была отмечена Раушания Мутавалова.

Праздничный вечер продолжился концертом коллективов и деятелей искусств Актаныша.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#СВО
