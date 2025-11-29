«Этот день – для самых дорогих людей»: в Актаныше матерям военных передали награды
В Актаныше отметили День матери, отдав дань уважения героическим мамам. В последнее воскресенье ноября вся страна поздравляет самых дорогих людей, и в районе всю праздничную неделю в детских садах и школах проходили концерты, утренники и теплые встречи, посвященные мамам. Завершением этих мероприятий стал большой вечер в районном Дворце культуры имени Альфии Авзаловой.
С первых минут в зале царила атмосфера душевности. Работники культуры подготовили насыщенную музыкально-художественную программу: звучали песни, теплые слова благодарности, трогательные детские номера. Каждое выступление напоминало о роли мамы и о том, как важно говорить им слова любви и поддержки.
После приветствия, посвященного празднику, глава Актанышского района Ленар Зарипов вручил государственные награды матерям воинов, погибших в ходе специальной военной операции.
Указом Президента России медалью Жукова посмертно награжден Адель Муталлапов, героически погибший при исполнении воинского долга. Награду передали его матери, Айгуль Заитовне.
Ильнар Гиздуллин, также павший в зоне СВО, удостоен медали «За отвагу» II степени. Глава района вручила награду его матери, Варисе Афтаховне, и сыну Камилю.
В знак поддержки и уважения весь зал поднялся, приветствуя этих женщин стоя. Этот момент стал одним из самых эмоциональных за вечер – зрители аплодировали матерям, воспитавшим героев.
Кроме того, благодарственным письмом главы муниципального района за многолетний труд и вклад в экономическое развитие района была отмечена Раушания Мутавалова.
Праздничный вечер продолжился концертом коллективов и деятелей искусств Актаныша.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.