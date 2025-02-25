«Спасибо за подвиг»: Муллин поблагодарил ветеранов СВО за мужество и самоотверженность

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В честь Дня защитника Отечества в Нижнекамске прошла торжественная встреча с ветеранами СВО. Глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин лично поздравил бойцов, поблагодарил их за мужество и самоотверженность, а также вручил памятные подарки.

Ветераны рассказали о своей службе, о том, как складывается их жизнь после демобилизации. Некоторые из них проходят курс реабилитации, другие уже вернулись к труду и мирной жизни. Среди них — Иван Юсупов, который служил командиром отделения в разведывательной роте. Демобилизовался он только в конце 2024 года и сейчас готовится к восстановлению.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Некогда унывать, все вперед, — говорит Иван. — Самое главное — не терять дух. Поддержка близких и товарищей помогает справляться с любыми испытаниями».

Рамиль Муллин отметил, что, несмотря на все трудности, бойцы сохраняют силу духа, уверенность и веру в будущее.

«Мы видим такой задор, такую энергию. Несмотря на определенные сложности, они до сих пор остаются защитниками Отечества», — подчеркнул мэр.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Глава города также напомнил, что День защитника Отечества — это не просто праздник, а повод вспомнить о подвигах тех, кто стоит на страже страны.

«Нам очень важно, в Год защитника Отечества, рассказывать будущему поколению о любви к Родине, о патриотизме. Ведь патриотизм — это в первую очередь любовь к своим близким, к семье, своему городу, республике, своей стране», — отметил Рамиль Муллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Еще один участник встречи, Юрий Жуков, в прошлом старший радио-телефонист минометной батареи, демобилизовался в сентябре 2024 года. Сегодня он работает на одном из нефтехимических предприятий города.

«С праздником, ребята! Сегодня солнечный день, и пусть в жизни у вас будет как можно больше таких светлых и теплых дней», — обратился он к своим сослуживцам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Рамиль Муллин в свою очередь выразил ветеранам слова благодарности: «Большое вам спасибо за тот подвиг, что вы совершили и продолжаете совершать. Вы – пример для всех нас».

Отдельные слова благодарности были адресованы семьям бойцов. «Очень ценно, когда тебя любят и ждут дома, когда есть надежный тыл. Семья – это главная поддержка и опора, без которой невозможно ни на фронте, ни в мирной жизни», — отметил Муллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К поздравлениям присоединились юнармейцы, представители совета ветеранов, старшие по домам, председатели СТОС.

Председатель СТОС микрорайонов №17 и 18 Анна Кремнева обратилась к бойцам с теплыми словами: «С праздником вас, благородные мужчины! Пусть в вашей семье будет мир и добро, вам здоровья и благополучия, а вашей супруге – крепкого здоровья и терпения».

Встреча прошла в теплой, душевной атмосфере. Ветераны чувствовали искреннюю благодарность и поддержку, а их боевой дух и оптимизм стали вдохновением для всех присутствующих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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