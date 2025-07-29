«Спасибо, что услышали»: в Мамадышском районе помогли маме бойца СВО

В Мамадышском районе откликнулись на просьбу местной жительницы Венеры Никитиной – ветерана труда и матери участника специальной военной операции. Женщина обратилась к главе района Вадиму Никитину с просьбой помочь в приобретении кровельного материала для ремонта старого дома.

Дом, которому почти полвека, сильно обветшал, крыша прохудилась, из-за этого пол и потолок прогнили. Основную часть кровельных работ, замену полов в жилой зоне Никитины осилили сами. А вот на веранду средств не хватило – Венера апа выплачивает кредиты, живет одна, супруга не стало много лет назад.

На приеме граждан в районной администрации она не скрывала, что обращалась с надеждой, но и с сомнениями.

«Я понимала: участников СВО у нас более пятисот. У каждого – семьи, просьбы, нужды. Кто-то за дровами приходит, кому-то нужна помощь с газом или ремонтом. Чтобы каждому помочь, надо и ресурсы иметь, и огромное желание. Спасибо главе района!» – говорит она.

Просьбу услышали. На днях во двор Венеры Никитиной были доставлены более 50 квадратных метров кровельного материала. Это поможет окончательно решить проблему, которая тянулась уже не один десяток лет.

Женщина мечтает завершить и ремонт бани, но пока не позволяет финансовое положение.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.