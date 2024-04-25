«Спасибо, что мы можем просто жить»: школьники Нижнекамска написали письма бойцам СВО

Ученики школы №8 Нижнекамска присоединились к акции «Письмо солдату», чтобы выразить свою благодарность и поддержку российским военнослужащим. В преддверии Дня Победы ребята написали письма, полные теплых слов и пожеланий. Весточки уже отправились на передовую.

«В каждой школе ведется подобная работа по написанию писем, а дошкольники рисуют рисунки. С начала года написано свыше 1 тыс. писем. Каждому солдату в подарок к 23 Февраля в рамках акции „Подарим тепло героям Нижнекамска“ положили рисунок и письмо. Наборов было около 1 тысячи. Школьники и дошкольники продолжают поддерживать бойцов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района.

Дети адресовали солдатам слова поддержки.

«Я не знаю твоего имени, не знаю твоей фамилии, но знаю, что ты настоящий герой. Я думаю, твоя служба очень тяжела, но знаю, что ты очень сильный и храбрый. Хочу сказать спасибо за то, что мы можем спокойно расти, играть и просто жить», — написал первоклассник Данил Ефремов.

«Имени твоего я не знаю, но знаю, что ты достойный, сильный, смелый и добрый настоящий русский солдат. Я благодарю тебя за твою смелость, мужество, героический воинский труд. Чтобы я могла спокойно спать, учиться и мечтать о будущем, ты защищаешь сейчас нашу страну», — такие слова адресовала бойцу Ралина Хайбуллина.

«Эта акция — символ связи поколений, напоминание о том, что мы помним подвиги наших предков и поддерживаем тех, кто сегодня защищает нашу Родину», — отметили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, нижнекамцы отправили бойцам СВО груз весом 2 тонны: личные посылки, продукты, генераторы и другие необходимые вещи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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