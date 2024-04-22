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Генераторы, продукты и личные посылки: нижнекамцы отправили 2 тонны бойцам СВО
Жители Нижнекамского района продолжают снабжать бойцов СВО всем необходимым. Сегодня нижнекамцы отправили очередной гуманитарный груз, в который вошли именные посылки от жен военнослужащих, окопные свечи, продукты, генераторы и многое другое.
Наборы с сухим душем изготовили волонтеры, окопные свечи сделали жители поселка Трудовой. Медикаменты, продукты и воду помогли собрать неравнодушные жители города.
С транспортом, который доставит почти 2 тонны груза, по доброй традиции помог депутат Государственной Думы Айдар Метшин. Ребята слаженно и быстро загрузили автомобиль под завязку.
Доставить груз взялись члены «Союза добровольцев Донбасса» из Нижнекамска.
Активисты говорят, что благодаря большой армии в тылу кладовая гуманитарной помощи не иссякает ни на минуту. Люди продолжают активно нести всё, что нужно для фронта и для победы.
Газель отправилась в путь, маршрут сложный, но уже через пару дней первые посылки будут доставлены своим адресатам. А в Нижнекамске продолжат формировать новые посылки для очередной отправки на фронт.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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