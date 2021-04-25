Спасенный в центре Казани старинный дом оказался бывшим зданием Сиротского суда

Старинное здание не входит в перечень объектов культурного наследия но все-таки имеет ценность. Дом входит в список ценных градоформирующих объектов (всего таких в Казани 431), которые нельзя сносить и перестраивать.

На строительные работы в старинном здании обратил внимание создатель Музея истории старообрядчества Казанского края Роман Царевский.

«Тут на Петребургской дом, похоже, надстраивать собрались. Крышу уже разобрали. Вполне могут воткнуть этаж», – подал сигнал сообществу градозащитников Царевский.

Дом, на котором строители разбирали крышу, находится неподалеку от старообрядческого собора Покрова Пресвятой Богородицы. Историю самого незаконно надстраиваемого третьим этажом здания удалось вспомнить благодаря сведениям казанского историка Евгения Липакова и документам Национального архива РТ, данные которого предоставил архитектор-краевед Сергей Саначин. В советском прошлом адрес этого каменного здания значился как улица Свердлова, 21. Квадратный в плане дом построен в народном стиле с элементами городской жилой архитектуры, на главном своем фасаде имеет три прямоугольных окна и треугольный фронтон со слуховым окном.

До 1844 года домовладение, к которому относилось и это сохранившееся до наших дней небольшое здание, принадлежало Сиротскому суду Казани. В дореволюционной России эти государственные организации, созданные в 1775 году при каждом городовом магистрате с председателем в лице городского головы, занимались опекунскими делами купцов, мещан, цеховых ремесленников, личных дворян - ведали делами вдов и сирот лиц городских сословий. Очень грубо Сиротский суд можно сравнить с современным отделом социальной защиты, совмещенным с юридической конторой по правам наследования.

В 1844 году дом у Сиротского суда купил Крупенников. В том же году купец-миллионер Александр Крупенников открыл в Казани первый детский приют – Николаевский в здании Магистрата на Большой Проломной. Оно существует и сейчас. Всего через десять лет заведение считалось одним из лучших в России среди подобных. Эта семья также известна тем, что с отцом Александра Крупенникова в 1833 году беседовал Александр Пушкин, расспрашивая о захвате города войском Емельяна Пугачева.

После Крупенникова домом владел старообрядец Денисов. В некоторых источниках дом значится как дом Денисова-Грошева, последний, вероятно, был одним из его хозяев до Революции.

Небольшой домик Денисова-Грошева, который сейчас в одиночестве стоит на Петербургской в окружении новой многоэтажной застройки, в прежние времена окружало со стороны современного ТЦ «Кольцо» большое домовладение Котелова. Это представитель еще одной известной в дореволюционной Казани фамилии, владевшей в течение XVIII-XIX веков несколькими кожевенными заводами. Котелов старший, Алексей, в 1722 году был среди встречающих в Казани императора Петра I.

В новой истории старинного дома подозрительная укладка кирпича на крыше была замечена 13 апреля. Сигнал принял и распространил телеграм-канал «Дежурный по наследию», подписчиками которого являются архитекторы, градозащитники, волонтеры наследия и неравнодушные к истории малой родины горожане.

17 апреля недалеко от дома Денисова проходила акция по консервации волонтерами еще одного старинного пустующего много лет здания – чаеразвесочной фабрики. Ее инициатором стал автор телеграмм-канала Архитектурасы» Ян Гордеев, а участником, в том числе, руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Роман Царевский и Ян Гордеев уже вместе стали свидетелями надстройки ценного градоформирующего объекта, а вечером того же дня член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и исторических мест (ТРО ВООПИиК) Марья Леонтьева застала на объекте собственника, с которым ей удалось обсудить ситуацию.

Новый владелец, как оказалось, не знал об особом положении здания и, как следствие, о необходимости согласовывать на нем какие-либо строительные работы. Уже на следующий же день, 18 апреля, надстраиваемый этаж был убран, заготовленные кирпичи вывезены.

«Собственник ценного градоформирующего здания по улице Петербургской, 21 решил надстроить этаж без согласований с кем бы то ни было. После беседы о статусе здания и возможных рисках он решил самостоятельно надстройку разобрать. Заметны его намерения стали во вторник, в воскресенье же надстройка уже была разобрана. По уверениям представителя собственника дальнейшие работы они будут совершать только в предусмотренных регламентах. Какая красота, вот всегда бы так!» – резюмировала на своей странице в соцсети Марья Леонтьева.

Такое быстрое решение проблем с исторической средой, подчеркнула она, становится возможным, когда и бизнес, и городское сообщество и государственные органы действуют совместно.

Подобных объектов старинной застройки в Казани более четырех сотен, зачастую они неэксплуатируемы, иногда и вовсе заброшены. Решить проблему в целом, считает Марья Леонтьева, можно. Выходом могла бы стать республиканская программа ревитализации пустующих исторически ценных градоформирующих объектов и зданий в статусе объектов культурного наследия с последующим размещением в них новой деятельности (функции).

Пока же финалом локального пресечения незаконной надстройки дома середины XIX века на Петербургской, 21 стало и официальное предписание от Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в адрес собственника о незамедлительной приостановке любых работ.

«Охране подлежат основной объем и стилистические особенности решения исторических фасадов, конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и кровли. Менять что-либо в этих параметрах запрещено», — акцентировали в Комитете.