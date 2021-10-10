Спасатели завершили работы на месте падения самолета в Мензелинске

Спасатели Мензелинского и Набережночелнинского гарнизонов завершили работы на месте падения самолета L-410 в Мензелинске. По последним данным, на борту воздушного судна находились 20 парашютистов и двое пилотов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мензелинске рухнул самолет. По данным МЧС, выжить удалось лишь шестерым парашютистым. Тела остальных 16 человек без признаков жизни достали спасатели из салона самолета.

На месте происшествия работали 47 человек и 15 единиц техники. Сейчас у ГУ МЧС России по РТ работает телефон горячей линии (843)288-46-53.