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Спасатели продолжают искать рыбаков, пропавших в Мензелинском районе на реке Ик
Спасатели продолжают вести поиск рыбаков, которые пропали на реке Ик в Мензелинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Напомним, 5 ноября поступила информация, что двое мужчин из Башкирии в возрасте 44 и 45 лет отправились рыбачить у села Новый Мелькень и перестали выходить на связь.
К месту выехала оперативная группа Мензелинского гарнизона и спасатели из Набережных Челнов.
Позднее рядом с маяком нашли лодку, примерзшую ко льду, а внутри – рыбацкие вещи и медикаменты.
В процессе поисковых работ спасатели обследовали 10 квадратных километров дна и акватории.
6 и 7 ноября поиски продолжились. На мотолодке спасатели визуально осмотрели 17 квадратных километров реки. К поискам привлекли оперативную группу, сотрудников МВД, общественников и волонтеров.
Поиски продолжаются. Ситуация находится на контроле.
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