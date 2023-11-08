Спасатели продолжают искать рыбаков, пропавших в Мензелинском районе на реке Ик

Спасатели продолжают вести поиск рыбаков, которые пропали на реке Ик в Мензелинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, 5 ноября поступила информация, что двое мужчин из Башкирии в возрасте 44 и 45 лет отправились рыбачить у села Новый Мелькень и перестали выходить на связь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К месту выехала оперативная группа Мензелинского гарнизона и спасатели из Набережных Челнов.

Позднее рядом с маяком нашли лодку, примерзшую ко льду, а внутри – рыбацкие вещи и медикаменты.

В процессе поисковых работ спасатели обследовали 10 квадратных километров дна и акватории.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

6 и 7 ноября поиски продолжились. На мотолодке спасатели визуально осмотрели 17 квадратных километров реки. К поискам привлекли оперативную группу, сотрудников МВД, общественников и волонтеров.

Поиски продолжаются. Ситуация находится на контроле.