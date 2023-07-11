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Спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины, утонувшего в Зеленодольском районе
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Спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины, который утонул сегодня в Зеленодольском районе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Тело мужчины подняли с глубины 6 метров водолазы ЗПСО-2. Обнаружили погибшего в 50 метрах от берега.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что спасатели отправились на поиски пожилого мужчины, который утонул в Зеленодольском районе.
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