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В Зеленодольском районе утонул 70-летний мужчина
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В Зеленодольском районе в поселке Октябрьский утонул 70-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла в садовом товариществе «Медик-3».
На место выехали инспекторы ГИМС и водолазная группа спасателей ЗПСО №2.
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