В Зеленодольском районе утонул 70-летний мужчина

В Зеленодольском районе в поселке Октябрьский утонул 70-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла в садовом товариществе «Медик-3».

На место выехали инспекторы ГИМС и водолазная группа спасателей ЗПСО №2.