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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 17:12

В Зеленодольском районе утонул 70-летний мужчина

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В Зеленодольском районе в поселке Октябрьский утонул 70-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла в садовом товариществе «Медик-3».

На место выехали инспекторы ГИМС и водолазная группа спасателей ЗПСО №2.

#утонул мужчина
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