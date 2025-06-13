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Происшествия 13 июня 2025 19:51

Спасатели нашли тело утонувшего в Елабуге юноши

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Спасатели нашли тело утонувшего в Елабуге юноши
Фото пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели ЗПСО №5 нашли тело юноши, который утонул сегодня днём в Каме на строящемся пляже в Елабуге.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня компания молодых ребят решила искупаться в Каме. В какой-то момент 18-летний парень почувствовал себя плохо, успел позвать товарищей на помощь, и на их глазах пошёл ко дну.

Фото пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, тело юноши спасатели нашли в 25 метрах от берега на глубине 2,5 метра. Его передали полицейским.

В МЧС напоминают, что официального открытия пляжа не было, там выставлены аншлаги о запрете купания.

Фото пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#елабуга #ГУ МЧС по РТ #Кама
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