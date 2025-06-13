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Происшествия 13 июня 2025 18:18

Юноша утонул в запрещенном для купания месте в Елабуге

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Юноша утонул в запрещенном для купания месте в Елабуге
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем на строящемся пляже Елабуги на реке Каме утонул 18-летний парень. Невзирая на многочисленные предупреждения, расставленные по побережью, – более десятка табличек с надписью о запрете купания, – группа молодых людей проигнорировала их.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вместе с друзьями парень доплыл до буйков, после чего товарищи начали возвращаться к берегу. В какой-то момент юноша позвал на помощь, сказав, что ему плохо.

К сожалению, спасти парня не удалось, его друзьям не хватило совсем немного. Прямо перед их глазами он ушел под воду.

Сейчас на месте происшествия спасатели ведут поисковые работы.

#утонул мужчина
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