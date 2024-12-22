Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Спасатели нашли пропавший на Камчатке Ан-2
На Камчатке обнаружен пропавший три дня назад самолет Ан-2, все находившиеся на его борту остались живы, проинформировал региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев. Пилоты и пассажир были эвакуированы в село Мильково для последующей доставки в медицинское учреждение.
В Росавиации добавили, что воздушное судно было найдено около 05:00 утра по московскому времени вблизи горы Тундровой, в труднодоступной заснеженной зоне. К поискам привлекли вертолет Ми-8, который направился к вероятному месту катастрофы.
Самолет Ан-2, выполнявший рейс с коммерческим грузом, подал сигнал бедствия днем 19 декабря, после чего связь с ним прервалась. Сигнал от спасательного маяка был зафиксирован 20 декабря, но поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Предварительная версия случившегося — авария произошла вследствие обледенения самолета, в результате чего при приземлении он перевернулся.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников