Спасатели нашли пропавший на Камчатке Ан-2

На Камчатке обнаружен пропавший три дня назад самолет Ан-2, все находившиеся на его борту остались живы, проинформировал региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев. Пилоты и пассажир были эвакуированы в село Мильково для последующей доставки в медицинское учреждение.

В Росавиации добавили, что воздушное судно было найдено около 05:00 утра по московскому времени вблизи горы Тундровой, в труднодоступной заснеженной зоне. К поискам привлекли вертолет Ми-8, который направился к вероятному месту катастрофы.

Самолет Ан-2, выполнявший рейс с коммерческим грузом, подал сигнал бедствия днем 19 декабря, после чего связь с ним прервалась. Сигнал от спасательного маяка был зафиксирован 20 декабря, но поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Предварительная версия случившегося — авария произошла вследствие обледенения самолета, в результате чего при приземлении он перевернулся.