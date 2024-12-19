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На Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз
На Камчатке исчез с радаров самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Лебедев.
По предварительной информации Росавиации, на борту пропавшего самолета находились три человека. Известно, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 выполняло рейс по маршруту Мильково – Оссора. Был активирован аварийный радиомаяк.
Для поиска пропавшего Ан-2 были направлены два поисково-спасательных вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Вертолеты взлетели из аэропортов Петропавловска-Камчатского (Елизово) и Тиличика.
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