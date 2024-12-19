news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 декабря 2024 08:10

На Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз

Скопировать ссылку

На Камчатке исчез с радаров самолет Ан-2, перевозивший коммерческий груз. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Лебедев.

По предварительной информации Росавиации, на борту пропавшего самолета находились три человека. Известно, что воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 выполняло рейс по маршруту Мильково – Оссора. Был активирован аварийный радиомаяк.

Для поиска пропавшего Ан-2 были направлены два поисково-спасательных вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Вертолеты взлетели из аэропортов Петропавловска-Камчатского (Елизово) и Тиличика.

#Камчатка #самолет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100