Спасатели нашли пожилого мужчину, которого двое суток искали в Тукаевском районе РТ

Сегодня вечером спасатели совместно с родственниками нашли пожилого мужчину, который пропал в минувшее воскресенье в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

73-летнего мужчину нашли в поле в 2-х километрах от СНТ «Дубрава». В медицинской помощи мужчина не нуждался, его передали родственникам.

Напомним, в минувшее воскресенье в лесном массиве «Дубрава» потерялся 73-летний мужчина. На поисковые работы привлекались спасатели ЗПСО№6, кинологи, соседи и родственники.