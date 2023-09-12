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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 18:19

Спасатели нашли пожилого мужчину, которого двое суток искали в Тукаевском районе РТ

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Сегодня вечером спасатели совместно с родственниками нашли пожилого мужчину, который пропал в минувшее воскресенье в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

73-летнего мужчину нашли в поле в 2-х километрах от СНТ «Дубрава». В медицинской помощи мужчина не нуждался, его передали родственникам.

Напомним, в минувшее воскресенье в лесном массиве «Дубрава» потерялся 73-летний мужчина. На поисковые работы привлекались спасатели ЗПСО№6, кинологи, соседи и родственники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#спасатели #поисковые работы
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