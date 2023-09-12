В Тукаевском районе спасатели ищут пропавшего пожилого мужчину

Накануне вечером поступило сообщение о том, что в лесном массиве «Дубрава» потерялся 73-летний мужчина.

В районе 14 часов очевидцы видели, как он пилил ветки у дома вблизи леса, потом он ушел в неизвестном направлении.

На поисковые работы привлекались спасатели ЗПСО№6, кинологи, соседи и родственники.

По состоянию на 02 часа 06 минут были обследовано 10 квадратных километров лесного массива.



Сегодня к поисковым работам привлекаются кинологический расчет Набережночелнинского поисково-спасательного отряда - филиала ПрПСО МЧС России, а также сотрудники полиции.