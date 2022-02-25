«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против бывшего главного тренера Тедеско

Сегодня в швецарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой московский «Спартак» узнал имя своего ближайшего соперника.

На стадии 1/8 финала красно-белые сыграют против немецкого «РБ Лейпцига», который возглавляет бывший главный тренер «Спартак» Доминико Тедеско.

Стоит отметить, что московский клуб вышел в данную стадию напрямую после первого места в группе Лиги Европы, потому оказался в числе сеяных команд. Немецкий коллектив попал в 1/8 финала, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», и «Брюгге».

Первые матчи противостояния запланированы на 10 марта, ответные – на 17 марта. Напомним, что по решению УЕФА свой домашний матч красно-белые сыграют на нейтральном стадионе.

Напомним, ранее стало также известно, что УЕФА официально перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.