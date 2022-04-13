«Спартак» прислушался к болельщикам и представил новую эмблему

Футбольный клуб «Спартак» представил новый вариант обновленного логотипа. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

«„Здесь каждый важен“ — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали», — говорится в заявлении.

Кроме того, московский клуб представил ретроэмблему в честь столетия клуба.

Обновленный логотип «Спартака» (слева) и ретродизайн. Фото: spartak.com

Стоит отметить, что 21 февраля «Спартак» представил обновленный логотип клуба. Однако новая эмблема столкнулась с критикой со стороны болельщиков. По их мнению, мяч на логотипе выглядел спущенным.

Следующий матч в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги красно-белые сыграют против «Рубина».

Ранее бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» заявил, что обыграть «Спартак» в его состоянии «Рубину» будет легче, чем «Урал» и «Уфу».