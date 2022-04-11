Ринат Билялетдинов: «Не я виновник увольнения Бердыева, а нарушителем ритма считали меня»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» поделился мнением о нынешнем состоянии казанского клуба. Кроме того, специалист рассказал о проблемах Академии «Рубина», причинах ухода легионеров, а также вспомнил времена своей работы в Казани.

Ринат Билялетдинов: «Слуцкому могу только посочувствовать. Потеря ведущих игроков – это всегда серьезно» Фото: архив медиа ФК «СКА-Хабаровск», официальный сайт fcska.ru

« Самые унылые голы – при Грасии, а самые красивые и впечатляющие – при Билялетдинове»

«Рубин» на грани вылета. Что произошло с командой, которая в прошлом году заняла четвертое место?

Я считаю, что главная проблема – это потеря ведущих игроков, определявших лицо команды. Произошли непонятные расставания с Джордже Деспотовичем и Иваном Игнатьевым, после зимних сборов уехали легионеры. Много игроков пропустили большой отрезок сезона из-за травм: Владислав Игнатьев, Михаил Костюков, долго не играл Хвича Кварацхелия. Потеря игроков всегда сильно бьет по качеству футбола, а «Рубин» оказался к этому банально не готов. Наверное, это и есть главная причина. Не хватило глубины состава.

Можете провести параллели между «Рубином» Слуцкого и Билялетдинова? Выход в еврокубки в первый полный сезон с командой и затем не самое удачное выступление во втором сезоне.

Это было бы неэтично по отношению к Леониду Викторовичу. Мне сложно рассуждать, сравнивая себя с кем-то. Но скажу так: Слуцкому могу только посочувствовать. Потеря ведущих игроков – это всегда серьезно, а исполнительское мастерство других игроков на стадии неопределенности. У меня же ситуация была несколько иная.

Какая ситуация была у вас?

Я пришел на раскаленную сковородку, общественное мнение было взбудоражено. Я не был виновником увольнения Курбана Бердыева, а как только вступил на должность главного тренера, понял, что именно меня все считают нарушителем привычного ритма.

«Я пришел на раскаленную сковородку, общественное мнение было взбудоражено. Я не был виновником увольнения Курбана Бердыева» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помните ту команду?

Да, конечно. Пусть команда играла неровно, но зато тогда стала нащупываться перспективная молодежь: Эльмир Набиуллин, Сердар Азмун, Руслан Камболов, Соломон Кверквелия, Павел Могилевец. Чуть позже удалось поднять Магомеда Оздоева и Максима Канунникова, подтянуть к основе Ильзата Ахметова, была уругвайская молодежь: Маурисио Лемос и Гильермо Котуньо. Команда была очень молодая и интересная. Хоть и стартовали в своем первом полном сезоне неважно, но по итогу завоевали место в еврокубках, прошли квалификацию и привезли в Казань «Ливерпуль». Дальше началась ситуация, знакомая многим тренерам. Не хотелось бы ее снова вспоминать и обсуждать. Но команда была очень интересная.

Что-то интересное про свою команду можете рассказать?

Недавно вот один знакомый звонит мне и говорит: посмотрел, говорит, нарезку голов за все сезоны «Рубина». Самые унылые – это при Грасии, а самые красивые и впечатляющие – при Билялетдинове. Приятно, конечно, но не надо жить прошлым. Было и было.

«Слуцкий прав. Предъявлять претензии нужно именно к академии»

При вас в Рубине играло много молодых футболистов. В том числе под вашим руководством в большой футбол попал Эльмир Набиуллин. Почему в нынешнем «Рубине» не доверяют воспитанникам? Так слаба нынешняя академия?

Свои ребята? Ну может, они еще и не подросли до того уровня, который необходим Слуцкому. Искусственно же их нельзя ставить в состав, а тренер отвечает в первую очередь за результат. Может, там действительно некому играть? Что поделаешь, значит, такой выпуск.

«Почему выпускники академии не готовы к базовым требованиям на более высоком уровне – ни тактически, ни технически?» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Коллеги подсчитали: Слуцкий за два года дал воспитанникам «Рубина» всего 7 минут на поле. А теперь сетует на то, что не хватает обоймы и воспитанники академии не готовы. Справедливое замечание?

Я считаю, что Слуцкий прав. Тут нужно предъявлять претензии именно к академии. Почему их выпускники не готовы к базовым требованиям на более высоком уровне – ни тактически, ни технически?

В ваше время воспитанники были сильнее?

Думаю, да. Если видишь футболиста с какими-то способностями, то, конечно, нужно привлекать и обкатывать в тренировочном процессе. Так, как я сделал с Ахметовым. В 16 лет он вышел в декабре 2014 года против «Зенита». Но там я видел, что у него были возможности и потенциал. Если бы этих возможностей я не увидел, я бы его, конечно, не выпустил. Но опять-таки перед тем, чтобы его выпустить, я же его на сборы возил. А что сейчас? Не знаю. Может, Слуцкий действительно хочет зацепиться, да не за кого. Это сложный момент. Повторюсь, тренеру нужен результат. А плавно подпускать молодежь можно только тогда, когда у тебя есть время и возможности. Иначе ты сильно рискуешь.

«Может, Слуцкий действительно хочет зацепиться, да не за кого» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы в свое время рискнули.

Я был вынужден рисковать. У меня, может, и подбор 17-18-летних футболистов был посильнее, чем сейчас. Обвинять тренера, что он никого не выпустил, не надо. А как? Вот он сейчас выпустил, и видно, что игроки невысокого уровня. Выпускать воспитанников при наличии действующих легионеров. Как? Ну выпустили вместо Андерса Дрейера условного Фаттахова. Дрейер принес победу на последних минутах в Сочи и Грозном. А если бы поэкспериментировали и поставили бы молодых? Было бы минус два очка и там и там. Тогда сейчас бы «Рубин» с 21 очками шел последним. Поэтому тренера понять можно. Тренер – заложник ситуации.

«Я к этим “уезжантам”, а потом возвращающимся легионерам по-другому бы уже относился»

Как прокомментируете то, что легионеров лишились по существу только «Рубин» и еще пару клубов? В чем причина?

Вопрос сложный. Нужно знать обстановку внутри команды и взаимоотношения. Может, это давление, дискомфорт, может, проблемы с финансами. Уход легионеров для «Рубина» – это потеря колоссальная. Потому что те же Дрейер, Хвича Кварацхелия, Хван Ин Бом – это готовые футболисты, обученные до «Рубина». Без таких футболистов Слуцкому будет очень сложно.

«Уход легионеров для “Рубина” – это потеря колоссальная. Дрейер, Хвича Кварацхелия, Хван Ин Бом (на фото) – это готовые футболисты, обученные до “Рубина”» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Как думаете, кто-то из легионеров еще вернется летом? Ин Бом и Дрейер открыто заявляли, что хотели бы.

Честно говоря, не знаю. Зависит от того, как будет ситуация в мире складываться. Мы сейчас тут разговариваем, а вдруг эскалация будет развиваться и тогда будет не до футбола и не до спорта вообще. Не хотелось бы такого варианта, но в нашем мире все возможно. Посмотрим. Но точно что нужно делать – это подтягивать своих воспитанников. Есть фильм старый «Вечный зов», и там есть цитата героя Ивана Лапикова: «Ты умирать собрался, а хлеб сей». То есть что бы ни было, нужно работать на перспективу уже сейчас.

Удивились возвращению Абильдгора?

Да, честно очень удивился, не ожидал. Я не знаю его лично, не знаю человеческие качества. Для меня его возвращение стало огромной неожиданностью. Я только положительно отреагировал на его возвращение, это хороший жест для самого игрока. Необходимо иметь определенную долю смелости. Думаю, болельщики его поступок оценили.

«Возвращение Абильдгора – это такой сильный моральный стимул, которого явно не хватало команде» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Возвращение Абильдгора и Тальби может как-то окрылить команду? Встрепенуть психологически?

Возвращение Абильдгора – это такой сильный моральный стимул, которого явно не хватало команде. Сейчас команда может успокоиться, поймать равновесие. Мол, вот с ним-то мы сейчас понадежнее. И вот этот момент успокоения может принести результат. Такое тоже бывает, это не редкость. Что по Тальби, то это, конечно, немного другое. Он же никуда не уезжал, всего лишь вернулся обратно из сборной.

Как относитесь к легионерам, которые покинули Россию?

Я к этим «уезжантам», а потом возвращающимся по-другому бы уже относился. Получается, в данный момент для легионеров, которые покинули команду, важнее что-то политически-личное, нежели интересы команды. Такого прежнего доверия, как раньше, к ним уже не будет. Потому что понимаешь, что в такой сложный момент он покинул команду. Да, вернулся. Но с другой стороны, ведь мог и не уезжать. Не уезжают же спартаковцы, не уезжают зенитовцы. И может, не в деньгах дело, а в чем-то другом.

Уход Хвичи – это больше про финансовые потери. Как боевая единица на поле он еще мог бы существенно помочь «Рубину»?

Да, конечно. Хвича – это единственный полноценный зуб в атаке. А сейчас у «Рубина» абсолютно беззубая атака. Нужно отдать должное Хвиче: он очень старался, и равнодушия в его глазах не было. Злился, психовал. Как в игре с «Ростовом» на последней секунде казанцам не дали угловой, так он там весь горел и полыхал. И действительно – на нем многое завязывалось. Он протаскивал мячи в штрафную, провоцировал защитников на аккуратность, сажал на карточки, зарабатывал пенальти.

«Хвича – это единственный полноценный зуб в атаке. А сейчас у “Рубина” абсолютно беззубая атака» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Его связывают с «Наполи». Как оцените его перспективы в Европе?

Связывать могут с кем угодно, тем более в «Наполи» у него будет сильнейшая конкуренция. Там же есть еще и молодые игроки, с которыми нужно будет конкурировать по полной программе. Хотелось бы, чтобы Хвича заиграл, все-таки считаю, что он наш. Да, не по паспорту, а по какому-то убеждению, что он играл у нас в России, а значит, уже наш. Симпатии у меня к нему всегда останутся.

«Рубин» запоздал с продажей Хвичи?

Думаю, даже если этой ситуации не было бы, ему уже надо было уходить. Другое дело, почему его не отпустили раньше. Наверное, надо было свои финансовые аппетиты умерить. Конечно, все хотят продать подороже, купить подешевле. Но это большое умение – вовремя продать. Сейчас вот он уехал в Батуми, и если он там задержится еще на год, то о серьезных перспективах можно будет уже забыть. Играя со слабыми соперниками, можно в такую пропасть угодить, что на высоком уровне уже будешь неконкурентоспособен.

«Явного “убийства” судьями команды Слуцкого я не увидел»

Понимаете, почему у Слуцкого такой большой кредит доверия в Казани? В почти аналогичных ситуациях не с вами, не с Романом Шароновым продлевать контракты не стали, хотя по составу команды были несоизмеримы.

Честно, не знаю. Но думаю, что в этом случае Слуцкому можно только позавидовать. По-хорошему позавидовать таким отношениями между тренером и руководством. В нынешнее время такие отношения и кредит доверия – это большая редкость. Большущая удача Слуцкого. Три года не давать результат, не решать поставленные задачи и не потерять кредит доверия. В современных условиях я всегда думал, что такое невозможно, оказывается – возможно. Нужно только порадоваться за отношения между тренером и руководством клуба.

«Большущая удача Слуцкого. Три года не давать результат, не решать поставленные задачи и не потерять кредит доверия» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Совсем недавно мы разговаривали с Валерием Чалым. Он высказал мнение, что одной из причин провала «Рубина» является то, что Слуцкий слишком много внимания обращает на судей. Это видели и игроки, которые переставали играть. Как прокомментируете?

В какой-то степени согласен. Видя реакцию тренера, невольно уходят мысли и начинаешь думать не о футболе, а совсем о другом, но важно не переборщить. Все списывать на судейство – это грубейшая ошибка, в первую очередь, игрока. Тренера – да, бывает, эмоции уносят, но и осуждать Слуцкого сильно не надо. Какой плохой пример он показывает и так далее. Тут вопрос к игрокам. Все равно за мелкими судейскими ошибками есть гигантское игровое время, которое игроки должны использовать по полной, компенсируя судейские ляпы.

Так, к слову: какие у вас отношения с Чалым?

Да не могу ничего сказать. Мы как в 2015 году расстались с ним, так больше и не общались. Плоскости у нас не пересекаются.

Возвращаясь к вопросу о судействе. Претензии Слуцкого вообще обоснованны?

Честно, я не могу сказать, по каким именно ошибкам предъявлял претензии Слуцкий. Помню только угловой с «Ростовом». Но помню также и непоставленный пенальти с «Локомотивом» в первом туре прошлого сезона. Матч с «Ростовом»? Ну можно было бы там дать желтую карточку. Явного «убийства» команды Слуцкого я не увидел. Я ни на чьей стороне, есть КДК, который с этим должен разбираться.

«Явного “убийства” команды Слуцкого я не увидел. Я ни на чьей стороне, есть КДК, который с этим должен разбираться» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Обыграть“Спартак” в своем состоянии “Рубину” будет даже легче, чем “Урал” или “Уфу”»

Как вам календарь «Рубина» в концовке сезона?

Сейчас не угадаешь, команды? которые середняки, могут на раскованности сыграть как-то легко. Команды, которые борются наверху, будут мотивированы, команды внизу – сверхмотивированы. Поэтому рассуждать о календарях можно, но это все относительно.

Последние два матча против «Уфы» и «Урала» могут стать решающими.

Да, «Уфа» и «Урал» очень серьезные команды. Для «Рубина» нынешнего вообще две эти игры могут стать решающими, и по итогу последних двух туров «Рубин» может отправиться в ФНЛ. Вполне такое реально. «Уфа» победила вот недавно Самару, а «Урал» чуть не обыграл в Москве ЦСКА. Кстати, команда Шалимова меня очень приятно удивила. Если они будут играть с «Рубином» так, как с ЦСКА, то у казанского клуба будут огромные проблемы.

«В “Спартаке” очень тяжелая ситуация. За последние несколько лет ни одному тренеру не удалось поймать рисунок игры» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Следующая игра со «Спартаком». Кто фаворит и в чем причина кризиса красно-белых в этом сезоне?

В «Спартаке» очень тяжелая ситуация. За последние несколько лет ни одному тренеру не удалось поймать рисунок игры. Вероятно, причина в многолетнем наслоении селекционных разработок. Одно не довели до конца, хватаются за новое, второе не довели – хватаются за третье, тут всплывает первое, на горизонте – четвертое. Вот они за все подряд хватаются, а игру отработать так и не могут. «Спартак», думаю, в своем нынешнем состоянии для «Рубина» будет даже более легким соперником, нежели «Урал» или «Уфа».

С учетом такой малой глубины состава и сложного календаря стоит ли делать ставку на Кубок?

Конечно стоит. Даже если бы шли в еврозоне, все равно Кубок нужно стремиться выигрывать. Это же полноценный трофей и турнир. Понятно, что в какое-то время он падал в цене, но сейчас, считаю, наоборот, должен подняться. Делать ставку на Кубок России нужно обязательно – это шанс. Кто знает, может, выигрыш Кубка осенью вернет «Рубину» еврокубки. Тогда мнение по Слуцкому вновь у всех перевернется. Но хватит ли сил для того, чтобы съездить в Красноярск и одновременно побороться за выживание, – это вопрос.

«Кто знает, может, выигрыш Кубка осенью вернет “Рубину” еврокубки. Тогда мнение по Слуцкому вновь у всех перевернется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как относитесь к тому, что происходит на Украине?

Знаете, отношусь я к этому очень болезненно. Я же родом из тех времен, я воспитан в те времена, я вырос в те времена. У меня это воспитание проросло настолько, что я не могу относиться даже к прибалтийским республикам как к совершенно чужим. И грузин Кварацхелию и Кверквелию я рассматривал как своих соотечественников. Также и украинцев, и Беларусь. Повторюсь, для меня такая ситуация просто неестественна. Хоть я и не являюсь представителем славянского народа, но языком общения я владею даже лучше, чем своим родным татарским языком.

Знакомые на Украине у вас есть?

Конечно есть. Кого-то из них, конечно, уже и нет в живых. Но со многими мы пересекались, и скажи мне тогда, что такое будет, я никогда бы в это не поверил. Но времена меняются. Но отмечу еще раз – это государство для меня никогда чужим не было и не будет. Это мое детство. Надеюсь, что конфликт скорее урегулируется.