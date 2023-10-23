Спад нефтянки и рост автопрома: кто «закрыл разницу» в бюджете Татарстана по налогам

Марат Сафиуллин: «Налоговики собрали за три квартала в Татарстане 812,4 млрд рублей»

Фото: rais.tatarstan.ru

Рост доходов к аналогичному периоду прошлого года составил 7,2%

Налоговики собрали за три квартала в Татарстане 812,4 млрд рублей, сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сегодня на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов РТ. При этом более 60% «ушло» в федеральный бюджет, остальное – в консолидированный бюджет РТ.

Снижение поступлений было зафиксировано только в добыче полезных ископаемых – и вполне ощутимое, почти на четверть или на 138,2 млрд рублей – до 425,1 млрд рублей. В остальных отраслях налоговые доходы выросли, в том числе в сфере производства нефтепродуктов – в три (до 67,9 млрд рублей), автопроме – в два (до 28,7 млрд рублей), а в энергетике – в полтора раза (до 19,1 млрд рублей).

Выросли сборы налога на доходы физлиц (на 22,3%), на имущество организаций (на 19,6%), а также по упрощенной системе налогообложения (УСН), которой пользуется малый бизнес и ИП (на 12,5%).

Сильнее всего сократились поступления по налогу на имущество физлиц (на 20,6%), земельного и транспортного налогов (на 9,2% и 7,3% соответственно).

Самое печальное, что за 9 месяцев года сократились и сборы главного для экономики Татарстана налога на прибыль, на который в структуре доходной части бюджета приходится 40%. Впрочем, при беглом взгляде можно говорить не о снижении, а о стагнации – ведь поступления по нему за январь – сентябрь текущего года составили 133,2 млрд рублей, и это всего на 0,9% (или на 1,27 млрд рублей) меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

На слайдах, что показывал Гайзатуллин, кстати, были перечислены и конкретные компании, которые или нарастили, или снизили уплату налога на прибыль Фото: rais.tatarstan.ru

Доля крупных плательщиков просела до 52%

Но если углубиться в эти цифры, то станут очевидны грустные нюансы. По той статистике, что озвучил на заседании глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, за 9 месяцев 2022 года, например, сборы налога на прибыль – в сравнении с аналогичным периодом 2021-го – выросли почти в два раза. В этом году на такие рекорды в Татарстане и не рассчитывали. Причины давно известны – еще в начале сентября на совещании в Кабмине РТ тот же Гайзатуллин их озвучивал: снижение поступлений от нефтяной отрасли и изменения федерального законодательства.

Действительно, в этом году доля крупных плательщиков этого налога – то есть нефтегазовых, с учетом малых нефтяных компаний (МНК), а также нефтехимических предприятий республики снизилась с 66% до 52%, а сборы от них – с 88,9 до 62,7 млрд рублей, или почти на 20 млрд рублей.

Для сравнения – в 2022-м эта же группа «прибавила» почти 38% к 2021-му. Компенсировать эту просадку Татарстану в этом году удалось за счет увеличения сборов от «прочих плательщиков», то есть тех, кто не вошел в шесть десятков крупных – с 45,5 до 63,5 млрд рублей, или на 18%. Стоит отметить, что поступления от этой группы растут уже не первый год.

По данным Минфина РТ, значительно выросли поступления по налогу на прибыль от торговли и общепита, кредитных организаций, предприятий машиностроения, пищепрома, транспорта и связи, строительства (в том числе и дорожного), лизинга и прочих секторов.

В то же время значительно снизили уплату, кроме нефтегаза, такие сферы, как прочая финансовая деятельность (на 4,4 млрд рублей), химическая промышленность (на 2,8 млрд рублей), а также торговля (главным образом, торговые центры и сетевые операторы) – в сумме на 290 млн рублей.

На слайдах, что показывал Гайзатуллин, кстати, были перечислены и конкретные компании, которые или нарастили, или снизили уплату налога на прибыль. В числе передовиков, например, «Нижнекамскнефтехим», ТД «Кама», Казанский вертолетный завод, «Татспиртпром», «Нижнекамскшина», ПОЗиС, а также почти все предприятия из энергетики.

А вот в числе отстающих, как нетрудно догадаться, нефтянка – так, «Татнефть» (вместе с ТАНЕКО) снизила уплату налога на прибыль на 9,5 млрд рублей, ТАИФ-НК – почти на 2 млрд рублей, а МНК – на 413 млн рублей. Среди компаний из других отраслей – ТАИФ (почти на 4,5 млрд рублей), «Газпром» (на 2,8 млрд рублей), «Казаньоргсинтез» (на 2,2 млрд рублей), а также «Нэфис Косметикс», КАМАЗ, «Таттелеком», ТГК-16 и другие.

Рустам Минниханов потребовал от Минэкономики РТ и налоговых органов продолжать работу в рамках комиссий по легализации «теневой» зарплаты Фото: rais.tatarstan.ru

Сборы НДФЛ выросли благодаря росту зарплаты

Второй по доле в структуре доходов бюджета (почти треть) – это налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Его сборы растут уже не первый год, за девять месяцев 2022-го – до 93,1 млрд рублей, из них 63,7 млрд – только в бюджет РТ (здесь темп роста составил 17%). По словам Марата Сафиуллина, на положительную динамику повлияли два фактора – с одной стороны, рост средней заработной платы (за январь – август в целом по республике – на 17,8%), а также «повышение качества налогового администрирования». В том числе – и работы комиссий по легализации «теневой» зарплаты.

При этом в двух районах – Новошешминском и Апастовском – поступления НДФЛ снизились, на 37,5 и 15,8 млн рублей соответственно (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал от Минэкономики РТ и налоговых органов продолжать работу в рамках комиссий по легализации «теневой» зарплаты, а также проанализировать ситуацию по муниципальным районам, допустившим уменьшение платежей по НДФЛ.

Неплохой темп набрала и декларационная кампания по доходам физлиц. Так, на 1 октября жители Татарстана подали свыше 500 тыс. деклараций 3-НДФЛ, сборы по ним уже составили 3,2 млрд рублей, это на 580 млн рублей больше, чем годом ранее. И до 1 декабря налоговики ждут еще 146 млн рублей. То есть, можно сказать, дело сделано.

Имущественных налогов начислено на сумму более 9,1 млрд рублей, это на 5,8% больше, чем годом ранее (из них 5 млрд рублей – только транспортного налога). При этом если в среднем собираемость по этим налогам в Татарстане составляет 19%, то в 24 районах уровень сложился ниже – 13%, например, в Атнинском. Рустам Минниханов заявил, что «государственным и муниципальным органам, федеральным службам и предприятиям следует провести разъяснительную работу, обеспечить уплату имущественных налогов за 2022 год в установленный срок, а также погашение имеющихся долгов». «Работа в этом плане выстроена, но надо все держать на контроле», – добавил Раис РТ.

Сборы акцизов за девять месяцев превысили 30 млрд рублей, налогов на совокупный доход – 18,3 млрд рублей. Самый впечатляющий рост – сразу в полтора раза – у налога на профессиональный доход. Впрочем, в деньгах это пока – чуть менее 1 млрд рублей, но число плательщиков этого налога растет с каждым годом (сейчас их уже более 284 тыс.), так что резервы для роста еще остаются. При этом в семи районах – Тюлячинском, Мензелинском, Атнинском, Черемшанском, Буинском, Аксубаевском и Алькеевском – снизились сборы по УСН (это основная часть сборов на совокупный доход).

Сократились и поступления по земельному налогу – на 9%, до 5,2 млрд рублей. При этом снижение сборов было зафиксировано в 33 муниципалитетах Татарстана, в том числе в Казани (на 311,8 млн рублей), а также в Лаишевском (почти на 55 млн) и Нижнекамском (на 27,4 млн рублей) районах. Рустам Минниханов поручил «обратить внимание» и досконально разобраться в этой ситуации, поскольку «снижение на 9% – это большая цифра, нужно найти, в чем причины. Это стабильный налог, очень важный для муниципалитетов».

В то же время, по словам Марата Сафиуллина, за год удалось снизить объемы налоговой задолженности – с 15,2 до 13,2 млрд рублей, или на 13,2%. По наиболее низкому соотношению должников к общему количеству налогоплательщиков Татарстан теперь вышел на первое место в России с долей 14,39% (в среднем по РФ – 27,43%). А по итогам работы только за сентябрь республика попала в топ-5 лучших регионов по количеству должников, полностью погасивших долг.

Сафиуллин также отметил, что налоговые органы не забывают и про реабилитационные мероприятия в отношении должников. Трем предоставлена рассрочка на 160 млн рублей, с тремя заключены мировые соглашения на сумму 700 млн рублей.

По словам Рустама Минниханова, расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 66,4% от годового плана Фото: rais.tatarstan.ru

«Проведение расходов в последние дни года недопустимо»

Как сообщил Рустам Минниханов, за 9 месяцев 2023 года доходы консолидированного бюджета республики составили 395,5 млрд рублей, в том числе собственные – 331,2 млрд рублей.

Расходы казны за этот же период равнялись 353 млрд рублей, в том числе бюджета самой республики – 302,8 млрд рублей. Как заявил Радик Гайзатуллин, «остатки бюджетных средств на начало года и поступившие за девять месяцев доходы позволили полностью и своевременно выплатить зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы, профинансировать в достаточным объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней».

По словам Рустама Минниханова, расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 66,4% от годового плана. Он напомнил министерствам и ведомствам, что проведение расходов в последние дни года недопустимо.

Важная часть расходов – финансирование мероприятий в рамках национальных проектов. Всего на этот год лимит в этой части для Татарстана составляет 43 млрд рублей, в том числе 28,1 млрд рублей – это средства федерального бюджета. За девять месяцев на реализацию нацпроектов направлено 30,7 млрд рублей, в том числе 21,1 млрд – из федеральной казны. Это примерно 71% от плана.

В передовиках по исполнению – Минлесхоз, Минэкологии и Минпром РТ (там на 100%), в отстающих – Минмолодежи, Минцифры и Минздрав. По словам Рустама Минниханова, «все параметры, заложенные в соглашениях с федеральным центром, должны быть достигнуты. Кроме того, необходимо продолжать работу с федеральными органами по включению мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты для их софинансирования в следующем году».

Также Раис РТ напомнил, что в Татарстане в рамках механизмов Постановления Правительства РФ №1119 созданы объекты инфраструктуры индустриальных парков – это ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга-2. Нефтехимия», «Лаишево», «ИнноПарк». «По этим площадкам должны ежеквартально строго выполняться все запланированные показатели по реализации инвестиционных проектов и уплате налогов резидентами. Министерству экономики РТ нужно строго контролировать данную работу. Это наш резерв роста».

Рустам Минниханов в заключение совещания потребовал «сохранить положительную динамику по доходам», так как «в текущих условиях ситуация может измениться в любой момент» Фото: rais.tatarstan.ru

Бюджет на 2024 год планируется бездефицитным

Стоит отметить, что проект бюджета Татарстана на 2024 и плановый период 2025 – 2026 годы Раис РТ внес в Госсовет республики 9 октября, 2 ноября документ будет рассмотрен в первом чтении. Напомним, в 2024 году консолидированный бюджет планируется принять в бездефицитном виде – 451,7 млрд рублей и по доходам, и по расходам. Расходы казны в 2025 году должны составить 470,9 млрд рублей (с дефицитом в 12,5 млрд), а в 2026-м – 506,1 млрд рублей (с дефицитом в 18,7 млрд). Муниципальные бюджеты при этом останутся бездифицитными. Рустам Минниханов потребовал, чтобы все расходные обязательства были в обязательном порядке обеспечены реальными источниками финансирования.

Основные задачи по исполнению бюджета, подчеркнул Гайзатуллин, «обеспечить качественное исполнение доходной части, сократить недоимку, своевременно, эффективно и в полном объеме освоить средства бюджета республики и федеральные средства». «Нужно утвердить бюджет на 2024-2026 годы, своевременно принимать решения в вопросах налогообложения. В установленные сроки утвердить местные бюджеты», – подчеркнул глава Минфина РТ.

Рустам Минниханов в заключение совещания потребовал «сохранить положительную динамику по доходам», так как «в текущих условиях ситуация может измениться в любой момент». Он поручил вести постоянный мониторинг ситуации на предприятиях, включая их прогнозы на перспективу, совместно с производителями проводить анализ финансовых результатов, принимать меры для их поддержки. Министерству экономики РТ совместно с Министерством финансов РТ и налоговой службой нужно координировать работу, заявил Минниханов, так как «от этого во многом зависит качественное и равномерное исполнение бюджета».

Отдельно Раис Татарстана упомянул про внебюджетную деятельность госучреждений. Так, за девять месяцев доходы от оказания платных услуг республиканскими учреждениями выросли до 9,7 млрд рублей, а муниципальными – до 3,2 млрд рублей. Из этих доходов солидные доли – 5,6 и 1,8 млрд рублей – были направлены на выплату зарплаты. В то же время в ведомственном разрезе ситуация неоднородна. Например, Минэкологии и Минлесхоз планы по сбору доходов от оказания платных услуг провалили. Минниханов потребовал от отстающих догнать и перегнать лидеров.