Второй испытательный запуск ракеты-носителя с кораблем Starship завершился неудачей

Американская корпорация SpaceX провела сегодня в Техасе испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Трансляция была организована в социальной сети X (бывший Twitter).

Starship успешно отделился от ракеты-носителя, чего не удалось добиться во время первого запуска. Но посадить Super Heavy, как предполагалось изначально, не удалось: она взорвалась над Мексиканским заливом.

Сам корабль был готов выйти на околоземную орбиту, что вызвало аплодисменты в центре управления. Но связь с ним оказалась потеряна, и SpaceX пришлось уничтожить его.

Если бы миссия прошла по плану, Starship совершил бы почти полный круг вокруг планеты, совершил бы контролируемый вход в атмосферу и приводнился недалеко от Гавайских островов.

Несмотря на это, в корпорации сочли испытание достаточно успешным. «Мы получили так много данных, и это поможет улучшить наш следующий полет», — подчеркнула технический менеджер по системам качества SpaceX Кейт Тайс.

Неудачи на ранних стадиях разработки ракет встроены в инженерную философию компании Илона Маска. В SpaceX считают, что выявление проблем в ходе испытательных полетов способствуют более быстрому совершенствованию ракет, чем наземные испытания, замечает телеканал CNN.

В ходе первого запуска в апреле Super Heavy взорвалась спустя четыре минуты после запуска, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: аккаунт SpaceX в социальной сети X.