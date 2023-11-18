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Второй испытательный запуск ракеты-носителя с кораблем Starship завершился неудачей
Американская корпорация SpaceX провела сегодня в Техасе испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Трансляция была организована в социальной сети X (бывший Twitter).
Starship успешно отделился от ракеты-носителя, чего не удалось добиться во время первого запуска. Но посадить Super Heavy, как предполагалось изначально, не удалось: она взорвалась над Мексиканским заливом.
Сам корабль был готов выйти на околоземную орбиту, что вызвало аплодисменты в центре управления. Но связь с ним оказалась потеряна, и SpaceX пришлось уничтожить его.
Если бы миссия прошла по плану, Starship совершил бы почти полный круг вокруг планеты, совершил бы контролируемый вход в атмосферу и приводнился недалеко от Гавайских островов.
Несмотря на это, в корпорации сочли испытание достаточно успешным. «Мы получили так много данных, и это поможет улучшить наш следующий полет», — подчеркнула технический менеджер по системам качества SpaceX Кейт Тайс.
Неудачи на ранних стадиях разработки ракет встроены в инженерную философию компании Илона Маска. В SpaceX считают, что выявление проблем в ходе испытательных полетов способствуют более быстрому совершенствованию ракет, чем наземные испытания, замечает телеканал CNN.
В ходе первого запуска в апреле Super Heavy взорвалась спустя четыре минуты после запуска, о чем сообщал «Татар-информ».
Видео: аккаунт SpaceX в социальной сети X.
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