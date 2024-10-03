«Созвездие-Йолдызлык» откроет новый сезон в театре Алафузова

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» 10 октября откроет свои двери в здании Алафузовского театра после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Согласно плану ремонтно-восстановительных работ в здании Алафузовского театра, на сегодняшний день твердо можем сказать, что все процессы завершены и [мы] приступили к этапу приема выполненной работы. С 10 октября арт-резиденция будет готова принимать долгожданных зрителей», — пояснил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов рассказал, что театр «Созвездие-Йолдызлык» откроет новый сезон спектаклем «Я, бабушка, Илико и Илларион» по одноименному роману Нодара Думбадзе.

«Постановка про семейные ценности, взаимоотношения в семье, между людьми. Здесь красной нитью проходит тема патриотического воспитания. [Это] те важные вопросы, которые сегодня актуальны. В центре сюжета — озорной мальчишка Зурико, воспитывающийся бабушкой, которая называет его не иначе, как „прохвост, шалопай, бездельник“, и соседскими стариками Илико и Илларионом. Проникновенная история героев спектакля — это память о том, как несмотря на войну, люди продолжали жить, смеяться, любить», — отметил Туманов.

В роли бабушки — народная артистка РТ Елена Ненашева, в роли Иллариона — заслуженный артист РТ Денис Крутовских, в роли Илико — член Союза кинематографистов РФ Павел Соколовский, в роли Зурико — Александр Туманов, Мурада, Учитель, Агитатор, Ромули — Инсаф Ганибаев. Поставил спектакль Искандер Нуризянов, актер театра «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист РТ, член Молодежного парламента РТ.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Постановки будут идти в течение октября. С репертуаром можно ознакомиться в Telegram-канале театра.

Театр «Созвездие-Йолдызлык» является одним из подразделений государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», которое было создано в 2004 году для поиска, развития и реализации творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан. Театр построен по системе арт-кластера, о необходимости появлении которых в России говорил Президент РФ Владимир Путин. Площадка призвана способствовать сохранению и обогащению духовности молодого поколения Татарстана, представлению культуры многонациональной России во всей ее полноте и многогранности, а также развитию культуры и искусства мирового сообщества.

«Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. Создание возможностей для творческой самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование».