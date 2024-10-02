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Культура 2 октября 2024 13:03

В театре Алафузова в Казани покажут первое представление после реконструкции

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В театре Алафузова пройдёт первый спектакль после реконструкции, пишет газета «Республика Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минмолодежи РТ.

Отмечается, что при восстановлении данного учреждения культуры рабочие демонтировали актовый зал и лестничную клетку. Еще у театра была обновлена кровля и фасад здания, приведено в порядок звуковое сценическое оборудование.

Театр Алафузова построили в 1898-1900 годах для сотрудников алафузовских предприятий.

#театр #Казань #открытие
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