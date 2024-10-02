В театре Алафузова в Казани покажут первое представление после реконструкции

В театре Алафузова пройдёт первый спектакль после реконструкции, пишет газета «Республика Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минмолодежи РТ.

Отмечается, что при восстановлении данного учреждения культуры рабочие демонтировали актовый зал и лестничную клетку. Еще у театра была обновлена кровля и фасад здания, приведено в порядок звуковое сценическое оборудование.

Театр Алафузова построили в 1898-1900 годах для сотрудников алафузовских предприятий.