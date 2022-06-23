«Созвездие-Йолдызлык» может остаться в своей прежней резиденции после пожара

После пожара в резиденции «Созвездия-Йолдызлык» в Казани начали подыскивать новое место для размещения движения. Однако также рассматривается вариант, при котором продолжит работать старая резиденция, так как левое и правое крыло здания не пострадало. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Пока окончательно решения нет, но мы хотим разместить „Созвездие-Йолдызлык“ там же, потому что левое и правое крылья здания не пострадали. Ждем заключения по этому поводу», — отметил собеседник.

Он добавил, что сейчас совместно с Минкультуры РТ обсуждаются площадки для гастролирования артистов.

Напомним, что 14 июня в резиденции «Созвездия-Йолдызлык» в Казани начался пожар. Возгорание возникло на чердаке здания, после чего огонь перекинулся на крышу. По факту пожара возбуждено уголовное дело.