«Создавать для наших детей»: Гуров ответил на вопросы наставников «Движения первых» из РТ

В Казани проходит первый слет наставников регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Его гостем стал председатель правления всероссийской организации Григорий Гуров. Татарстан стал первым регионом, который он посетил в этом статусе.

«Татарстанцы всегда первые и стараются быть лучшими. Здесь создан большой задел по работе с детьми и молодежью. Мне приятно было приехать сюда и пообщаться с активом и наставниками. С этой аудиторией мы сейчас работаем для того, чтобы создавать настоящую интересную организацию для наших детей. В республике много интересных инициатив, которые мы могли бы распространить на всю страну», — поделился Гуров.

Слет наставников регионального отделения «Движения первых» собрал порядка 300 активистов со всей республики. Григорий Гуров поприветствовал их и ответил на вопросы, касающиеся роли спорта в организации, площадок для продвижения, административных моментов и многие другие. В частности, он подчеркнул, что членство в движении должно быть добровольным и нельзя детей заставлять в него вступать.

Руководитель татарстанского отделения Тимур Сулейманов добавил, что движение должно быть массовым, а не ориентированным только на активистов.

«Это не движение активистов. Задача — чтобы в тех формах, которые у нас есть, участвовали не одни и те же, а приходила новая молодежь. Те, кто молодцы, везде молодцы. Но есть ещё ребята, которые скромничают или где-то оступились. Для них нужен особый подход, здесь огромную роль играют как раз наставники», — пояснил Сулейманов.

Перед мероприятием Григорий Гуров встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой были рассмотрены вопросы молодежной повестки – создание современной инфраструктуры и направлений для деятельности.