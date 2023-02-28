Минниханов и Гуров обсудили создание современной инфраструктуры для молодежи

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи рассмотрели вопросы молодежной повестки, воспитания патриотизма у молодого поколения и развитие разных направлений деятельности для подростков. Также обсуждались вопросы организации досуга молодежи, создания востребованных общественных пространств, парков и скверов, спортплощадок и другой современной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Во встрече приняли участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, руководитель Татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов и др.

Татарстан стал первым регионом, куда Гуров прибыл с рабочей поездкой. В Казани в эти дни проходит первый слет наставников «Движения первых», в котором принимают участие специалисты по работе с молодежью, педагоги-организаторы, преподаватели, методисты и другие специалисты со всей республики.

Указ о создании молодежного движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.