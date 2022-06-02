Создатели вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак» стали академиками РАН

Создатели российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «КовиВак» пополнят ряды Российской академии наук. Результаты голосования были объявлены 2 июня, сообщает РИА Новости.

Академиками выбраны заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов и глава 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич, которые внесли огромный вклад в создание самой первой вакцины от Covid-19 «Спутник V». Также почетное звание получил и директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, который руководил разработкой препарата «КовиВак».

Ранее «Татар-информ» сообщал о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Татарстане.