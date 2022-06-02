В Татарстане вновь начала снижаться заболеваемость Covid-19

В Татарстане после небольшого роста накануне опять стала снижаться заболеваемость коронавирусом. За сутки зафиксировано 116 новых случаев заражения Covid-19 — на пять меньше, чем вчера. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Уменьшилась и доля пациентов, которым понадобилась госпитализация: в больницы доставлены 66 человек по сравнению с 71 за предыдущие сутки.

Всего по данным на 2 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 150 312 случаев заболевания. Выздоровели 145 665 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 88 пациентов.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1995.

Вместе с тем из данных Росстата известно, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.