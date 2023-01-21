Создатель музея блокадного Ленинграда в школе Казани: Надо ворошить память детей

Инициатор создания музея блокадного Ленинграда в казанской школе № 101 Татьяна Петрова отметила важность того, чтобы молодое поколение помнило об ужасах Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что нужно вести разъяснительную беседу со школьниками.

«Самое главное, надо с ними разговаривать как со взрослыми и объяснять так, чтобы они понимали», — сказала гость программы «Интервью без галстука», подчеркнув, что для того, чтобы дети помнили своих прадедов, «надо ворошить эту память».

Она рассказала, как можно вовлечь учащихся в диалог и заинтересовать детей 10-12 лет историческими событиями.

«Когда ты начинаешь объяснять детям, что это, даешь им потрогать останки оружия, каски, начинаешь сравнивать, показывать, что такое пулемет Дегтярёва или знаменитый пистолет-пулемет Шпагина. Когда ты спрашиваешь: „А какое оружие называли „Папашей“ на фронте?“. Когда задаешь маленьким детишкам загадки, им уже интересно, они уже втянулись», — отметила Петрова.

В этом году 18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В памятных мероприятиях принял участие Президент РФ Владимир Путин.