По примеру СССР и Китая: в Татарстане хотят создать городок для продавцов маркетплейсов

Городок электронной коммерции на 25 тыс. жителей планируют построить в Верхнеуслонском районе Татарстана. Проект инициировал один из российских маркеплейсов. В ближайшее время его должен рассмотреть Инвестсовет республики. Подробнее о новом поселении – в материале «Татар-информа».

Линар Хуснуллин инициировал проект нового поселения для селлеров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На правом берегу Волги появится «Новый Услон»

Создание нового поселения для селлеров – тех, кто продает товары на маркетплейсах анонсировала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на коллегии ведомства. Проект предложил частный инвестор. По мнению руководителя АИР, он поддержит концепцию развития в Татарстане электронного и логистического хаба. «Проект очень сложный, мы сейчас его с разными ведомствами пытаемся доработать», — уточнила Минуллина.

Выяснилось, что инициатор проекта – сооснователь и генеральный директор компании КаzanExpress Линар Хуснуллин. Он подтвердил, что идея городка электронной коммерции его: «Это делаем мы (КаzanExpress — прим. «Т-и»)».





Проект называется «Город электронной коммерции» («Новый Услон»)».

Его основные характеристики:

Общая площадь территории (с набережной) – 375,2 га;

Общая площадь застройки города – 1 млн кв. метров;

Общая площадь недвижимости – 2 млн кв. метров;

Общая площадь общественных помещений – 800 тыс. кв. метров;

Общее количество рабочих мест – 13,9 тыс. человек.

Общая площадь жилых помещений – 1 млн кв. метров;

Общее количество жильцов – 24 350 человек.



Проект разбит на три этапа. На первом – в 2023-2025 годах, планируется создать 5 тыс. рабочих мест на 7,2 тыс. жителей. Для них планируется построить первое жилье, школу и детские сады, основные дороги. Также здесь появятся первые строения медкластера и технопарка, также часть набережной.





Второй этап рассчитан на 2026-2028 годы. Будет создано еще 6,2 тыс. рабочих мест, заселиться смогут еще 8 тыс. жителей. Продолжится строительство жилья, социальной и транспортной инфраструктуры. Третий этап придется на 2029-2030 годы. В этот период планируется создать 2,7 тыс. рабочих мест и построить жилье для 10 тыс. жителей.

В целом городок, как ожидается, будет включать технопарки, промышленные парки, две школы, девять детсадов, учебный центр e-com, арт-центр, культурный центр, поликлинику, молл, спортцентр и стадион.





Хуснуллин пояснил, что в районе готовятся построить не просто коттеджный поселок. «Большую часть – 90%, отдадут под таун-хаусы и квартиры в пяти и семиэтажных домах. Это комфортное жилье. Чуть-чуть будет частного жилья премиум-класса — 10 %. Это всего несколько сотен домов. Остальное — пяти и семиэтажки бизнес-класса. И дальше парки, скверы», — вдохновенно рассказал он.

Оригинальная ли это идея или автор решил скопировать что-то, что пришлось ему по душе? По словам Хуснуллина, аналог их проекта — «это все советские и китайские города, каждый из которых строили вокруг какого-то градообразующего предприятия. К числу таких городов относятся и Набережные Челны, и Нижнекамск, и Иннополис». Именно с последнего, по его словам, он и брал изначальный концепт.





«Сейчас у продавцов электронной коммерции так много денег, что они могут строить города»

Хуснуллин уверен, что новое поселение можно построить за счёт предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

«В действительности там все строится на средства продавцов. Поэтому можно сказать, что частные инвесторы — это они сами», — пояснил он.

По словам собеседника агентства, продавцов маркейтплейсов сегодня можно рассматривать как отдельную категорию предпринимателей, которая имеет хорошие доходы.

«Они в среднем зарабатывают по 300-500 тыс. рублей в месяц. А люди с высоким достатком, как правило, ищут, где бы купить жилье. Иначе говоря, сейчас у продавцов электронной коммерции так много денег, что они могут строить города», – считает директор КаzanExpress.

Хуснуллин уверен, что новое поселение можно построить за счёт предпринимателей, торгующих на маркетплейсах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бизнесмен рассказал, что идея – «а что, если предложить им жить всем в одном месте?» – возникла у него еще два года назад, но не было ресурсов для ее воплощения. Судя по всему, сейчас такой преграды не существует.

«Кроме того, что люди будут там жить, они могут обучаться, обмениваться опытом. Для этого построят офисы. Это то, что называется комьюнити. Также предполагается строительство спортзала, кинотеатра, парка», — перечислил автор идеи ее плюсы.

Первое, с чего планируется начать проект — это промпарк с производственными и складскими помещениями для продавцов и производителей, продающих на маркетплейсах.

«В принципе, деньги, которые эти люди зарабатывают — это огромный ресурс, — уверен Хуснуллин. — Мы провели опрос своих продавцов. И львиная часть из тех, кто имеет высокий доход, ответили, что готовы купить жилье в таком месте и переехать».

По его словам, строители уже готовы возводить под их требования жилье и промпарки.

Первое, с чего планируется начать проект — это промпарк с производственными и складскими помещениями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»​​​​​

«Проект имеет место быть и уже достаточно проработан»

Инициатор городка электронной коммерции сообщил, что уже готовит проект для Инвестсовета при Президенте РТ.

«Проект имеет место быть, он уже достаточно проработан. Есть предварительные договоры, заявки и предоплаты», — охарактеризовал он свое детище.

Земля в Верхнеуслонском районе есть, заверил Хуснуллин. С местными властями все согласовано. «Мы уже больше года прорабатываем этот проект», — подчеркнул он.

Первыми поселенцами странут продавцы маркетплейсов, которые «находятся под рукой». Это бизнесмены, которые были в фокус-группе проекта. Иначе говоря, это энтузиасты, ради которых создается поселок.

Земля в Верхнеуслонском районе есть, заверил Хуснуллин. С местными властями все согласовано Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом КаzanExpress не хочет ограничивать себя какими-либо рамками. «Как Иннополис привлекает разработчиков, также и мы будем привлекать со всей страны продавцов маркетплейсов», — поделился планами бизнесмен. В городке предполагается независимая управляющая компания.

Хуснуллин напомнил, что сейчас на электронную коммерцию в России приходится почти 5 трлн рублей годового оборота.

«За 2022 год цифры окончательно не сформировались, но они ожидаются на уроне 4,8-5 трлн рублей. И из этих 4,8-5 трлн рублей около половины – 2,4-2,5 трлн, приходится на малых и средних продавцов», — констатировал он. По-видимому, это должно означать, что в потенциальных покупателях жилья в спецгородке в Верхнем Услоне недостатка быть не должно.

Фарид Абдулганиев: «Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за 2022 год практически удвоилось и превысило 45 тыс. человек, их выручка приблизилась к 50 млрд рублей» Фото: © Салват Камалетдинов / «Татар-информ»

«Интернет-торговля — один из драйверов роста всей экономики России»

В аппарате Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощника Президента РТ Фарида Абдулганиева, который курирует это направление, от какой-либо конкретики в отношении этого проекта воздержались.

Лишь сообщили, что интернет-торговля – один из драйверов роста всей экономики России. И привели такую статистику. По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в 2022 году оборот рынка вырос на 40% и составит 5,17 трлн рублей, а к 2028 году можно ожидать оборот в 15 трлн рублей.

«Татарстан – бесспорный лидер среди регионов Приволжского федерального округа по развитию интернет-торговли. По предварительным данным, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за 2022 год практически удвоилось и превысило 45 тыс. человек, их выручка приблизилась к 50 млрд рублей. Это результат планомерной работы властей республики по развитию инфраструктуры отрасли, логистики и обучению специалистов», — прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Сейчас на электронную коммерцию в России приходится почти 5 трлн рублей годового оборота Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, уже сейчас фактически формируется кластер интернет-торговли на территории Верхнеуслонского и Зеленодольского муниципальных районов — это промпарки «Зеленодольск», «Новая Тура», «Тура - 2.0», СММЛЦ — и Казани.

«Мы приветствуем любые новые проекты, которые направлены на дальнейшее укрепление лидерских позиций республики в этой стратегически важной отрасли экономики», — подытожил Абдулганиев.

«Это очень глобальный проект, с которым справится не всякий казанский застройщик»

«Татар-информ» попросил поделиться мнением о проекте КаzanExpress экспертов.

Вице-президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев:

— Вряд ли это будет востребовано, потому что цифры, которые вы называете (площадь города и количество жителей – прим. Т-и), слишком большие. Все зависит от трех вопросов: первое — где это конкретно находится, насколько удалено от Казани. В любом случае все эти поселки, которые строятся вокруг Казани, будут успешны только при хорошей логистической и транспортной доступности.

«Сколько уже лет Иннополису, а население там только-только еще перевалило за 5 тысяч» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Второй момент - насколько интересен и автономен проект, как в нем развита инфраструктура. И третий момент будет зависеть от ценника на жилье и от спроса. Как они собираются набрать 25 тыс. жителей? Не слишком ли это много для электронной коммерции?

Единственный специализированный по виду деятельности поселок на рынке — это Иннополис. Но сколько ему уже лет, а население там только перевалило за 5 тысяч.

Опять же многое зависит от того, как все будет сделано. Если планируется создать не просто заточенный под электронную коммерцию, а автономный населенный пункт со своими магазинами, школами, детсадами и остальной инфраструктурой, это одно дело. В этом случае есть вероятность, что туда захотят переехать жить и кто-то, не связанный с коммерцией. Например, за счет того, что там жилье будет в два раза дешевле, чем в Казани.

Надо создать такие условия как в казанском микрорайоне Азино. Когда он создавался 20 лет назад, это считалось краем географии и никто туда особо ехать не хотел, переселяли казанцев из ветхого жилья. Сейчас это самодостаточный микрорайон. В принципе, оттуда можно и не выезжать, если найти работу неподалеку. А рабочие места в Азино есть.

Соответственно, если у Хуснуллина в поселке будет прекрасная инфраструктура, развитая социалка и там можно будет жить и не нуждаться в поездках в Казань, тогда это, возможно, будет успешный проект. Но это пока очень громкие заявления. Если строить пяти и семиэтажные дома, должны быть еще и коммуникации. Нужно строить свои собственные очистные сооружения. Если вопрос по газу и электричеству как-то решаем, то с очистными все сложнее. Это очень глобальный проект, с ним справится не всякий казанский застройщик, только первая пятерка. А тут за него берется человек вообще не связанный со строительством.

Поэтому «Новый Услон» пока вызывает больше вопросов. Но если он получится, мы как специалисты по недвижимости всегда с удовольствием возьмемся за него в плане продажи.

«Надо создать такие условия, как в казанском микрорайоне Азино. Когда он создавался 20 лет назад, это считалось краем географии и никто туда особо ехать не хотел» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вряд ли захотят уехать куда-то очень далеко, чтобы добираться до своего производства через Волгу»

Исполнительный директор Центра электронной торговли Инесса Яруллина:

— На мой взгляд, те, кто реализует продукцию на маркетплейсах, те, у кого производства, вряд ли захотят уехать куда-то далеко, чтобы добираться до своего производства через Волгу. А у многих из них предприятия расположены в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Если в Верхнем Услоне будет создан промпарк на выгодных условиях, где можно открывать производства, то это, возможно, будет востребовано.

Есть селлеры, которые производят товар и продают. А есть ресселеры, которые что-то перепродают. Например, возят продукцию из Китая. Если в «Новом Услоне» будет бондовая зона, то, конечно, им будет выгоднее находиться там. Если Линар Хуснуллин думает в этом направлении, то это будет хорошая локация.