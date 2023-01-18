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Ру Тат
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Экономика
18 января 2023  16:03

В Татарстане предлагается создать городок электронной коммерции на 25 тыс. жителей

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В Верхнеуслонском районе Татарстана предлагается создать поселение, которое было бы ориентировано на работу с маркетплейсами.

«Частный инвестор вышел с инициативой строительства городка электронной коммерции на территории 375,2 гектара в Верхнеуслонском районе на 25 тыс. жителей. В концепцию заложена идея привлечения из других регионов России продавцов на маркетплейсах», — сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании коллегии ведомства.

Скриншот трансляции

По ее словам, проект поддерживает концепт развития в Татарстане электронного и логистического хаба.

«Проект очень сложный, мы сейчас его с разными ведомствами пытаемся доработать», — уточнила вместе с тем Минуллина.

Согласно презентации, городок будет включать технопарк, две школы, девять детских садов, учебный центр e-com, арт-центр, культурный центр, поликлинику, молл, спортцентр и стадион.

#агентство инвестиционного развития рт #талия минуллина #e-commerce
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