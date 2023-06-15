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Создатель группы «Земляне» учредил премию в миллион рублей за подбитые танки Leopard
Российским военным будут выплачивать денежные премии за уничтоженные западные танки Leopard в зоне проведения специальной военной операции. Учредил ее музыкальный продюсер Владимир Киселев, который основал известную группу «Земляне», передает пресс-служба «Русской медиагруппы».
С инициативой учредить такие вознаграждения вышли власти Забайкальской области, а Киселев ее поддержал. В итоге за машину первой модификации военные получат по 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей.
О принятом решении объявили со сцены закрытого мероприятия на ПМЭФ певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская. Поддержали эту идею многие российские звезды, которые для этих целей согласились поделиться своими гонорарами.
«Наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки – это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя», – приводит «Российская медиагруппа» слова Киселева.
Напомним, еще в феврале «Татар-информ» сообщал, что Кремль одобрил идею поощрять военных за уничтожение западных танков, отметив, что она подтверждает «единение» жителей страны. Также инициативу поддержал врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав ее «хорошей мотивационной составляющей».
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