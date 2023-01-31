Пушилин спрогнозировал, как поставка западных танков Киеву скажется на ходе СВО

Передача Украине западных танков ничего не решит, так как у России есть, что им противопоставить, заявил врио ДНР Денис Пушилин. По его мнению, танки станут для российских военных очередной мишенью как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего и «возник дефицит» вооружения.

«Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», – цитирует Пушилина РИА Новости.

Он также назвал «хорошей мотивационной составляющей» идею российских бизнесменов награждать российских военных за захват или уничтожение танков Abrams и Leopard.

Напомним, танки Киеву передают США (31 Abrams), Германия (14 Leopard 2), также о готовности поставить боевые машины заявили Британия (Challenger 2), Польша (14 Leopard 2, 60 Twardy) и другие страны. При этом в ближайшее время танки доставить не удастся – так, Белый дом отмечал, что на это уйдет «много месяцев».