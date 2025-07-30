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Общество 30 июля 2025 08:50

«Создать уютный уголок природы»: в Нижнекамске стартовал проект «Добрый двор»

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«Создать уютный уголок природы»: в Нижнекамске стартовал проект «Добрый двор»

В Нижнекамске началась реализация проекта «Добрый двор» – победителя республиканского конкурса «Курше», поддержанного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Первая серия субботников прошла во дворе дома №6 на Тихой аллее.

Благодаря грантовой поддержке участники приобрели инвентарь для благоустройства – лейки, столы, лопаты, перчатки, ведра и саженцы многолетних растений.

«Совместно с жителями дома на Тихой Аллее, 6 и Нижнекамским волонтерским центром мы активно занимаемся озеленением территории, – рассказала председатель СТОС 8 квартала Фарида Асянова. – Мы хотим создать уютный уголок природы прямо возле наших домов. Жители и волонтеры вместе высадили многолетние растения, среди которых флоксы, лилейники, хризантемы и каменные цветы».

Следующие этапы озеленения пройдут 30 июля у дома на Тихой аллее, 8, и 31 июля – на Школьном бульваре, 7/2.

Август в рамках проекта обещает быть насыщенным: жителей ждут шахматный турнир, мастер-классы во дворах и открытый показ фильма возле МЦИ «Ковер».

Открытие обновленного двора состоится в конце августа.

«Мы надеемся, что этот двор станет настоящим украшением нашего квартала, а наши добрые дела вдохновят соседей объединяться ради общего блага», – отметила Фарида Асянова.

Народный конкурс «Күрше Фест» продолжает программу «Наш двор», реализуемую в Татарстане с 2020 года. За это время в республике планируется благоустроить около 7 тыс. дворов многоквартирных домов. «Күрше Фест» не имеет аналогов в России. Общий призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

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