Праздники во дворах: в Татарстане определили победителей конкурса «Күрше»

В Татарстане подвели итоги народного конкурса дворовых событий «Күрше». Из 585 поступивших заявок поддержку получили 64 проекта, которые уже с 15 июля начнут реализацию мероприятий по всей республике – в 45 муниципалитетах. Программа продлится до конца сентября.

Каждая конкурсная заявка включала не менее трех сценариев мероприятий, подробную смету и календарный план. Победителями стали 42 самозанятых жителя и 22 юридических лица. Это управляющие компании, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), НКО, индивидуальные предприниматели и просто активные горожане, готовые организовывать события в своих дворах.

Наибольшее количество победителей – в Казани (десять проектов), за ней следуют Набережные Челны (девять), Альметьевский и Нижнекамский районы (по три), Елабужский район (два).

Тематика проектов охватывает самые разные направления: на первом месте – добрососедство (60 заявок), далее следуют культура (50), семейный досуг (44), национальные традиции (25), спорт (24), популяризация науки (19), патриотика и поддержка специальной военной операции (11), экология (девять) и забота о животных (один).

Примеры ярких инициатив:

– «Фестиваль фитнеса во дворе» (Набережные Челны) – серия открытых тренировок по зумбе, кросс-фиту и аэробике;

– «Фест Пушистых!» (Казань) – фестиваль, посвященный заботе о животных, с лекциями, мастер-классами, парадом питомцев и фотовыставкой;

– «Оста куллар» («Умелые руки», Арский район) – технофест для подростков с мастер-классами по робототехнике, ракетомоделированию и судомоделированию.

Уже 14 июля, накануне старта проекта, в Набережных Челнах состоится встреча всех победителей. Для них проведут обучающий семинар по организации дворовых мероприятий – с акцентом на особенностях небольших пространств, безопасность и комфорт. В этот же день пройдет церемония награждения.

С 15 июля по 30 сентября проекты будут воплощаться в жизнь. Календарь мероприятий появится на сайте leto2025.tatar – с фильтром по районам, чтобы каждый мог найти события рядом со своим двором. Полный список победителей размещен на сайтах куршефест.рф и leto2025.tatar.

Фото: © «Татар-информ»

Из 585 заявок 310 поступили от самозанятых, 275 – от юридических лиц. Самыми активными стали Набережные Челны (109 заявок), Казань (92), Альметьевский район (43), Нижнекамский (29), Менделеевский (22), Арский и Лениногорский (по 19), Алексеевский и Буинский (по 15).

Народный конкурс «Күрше Фест» продолжает программу «Наш двор», реализуемую в Татарстане с 2020 года. За это время в республике планируется благоустроить около 7 тыс. дворов многоквартирных домов.

«Күрше Фест» не имеет аналогов в России. Общий призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей. Самозанятые могут получить до 200 тыс. рублей поддержки, юридические лица – до 500 тыс.

Фото: tatarstan.ru

Организует конкурс фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Вся актуальная информация размещается в социальных сетях конкурса, программы «Наш двор» и Института развития городов Татарстана. Вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 275-20-20 или прислать на почту: konkurs@dvor.tatar.