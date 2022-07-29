Создание системы взимания платы на трассе М12 обойдется в 13,1 млрд рублей

«Автодор» заключит соглашение на создание и эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань с ООО «Единый оператор», говорится в сообщении дорожной компании.

Государственные вложения в создание системы составят 13,1 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2023 года.

Размер ежегодного базового эксплуатационного платежа составит 1,5 млрд рублей. Срок действия оглашения – до 31 декабря 2047 года.

«Единый оператор» – основной разработчик интеллектуальных транспортных систем в РФ. Компания уже управляет системой безбарьерного сбора платы на ЦКАД.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, «Автодору» принадлежат 25,1% долей ООО «Единый оператор». Совладельцем 74,9% долей компании является концерн «Телематика», 20% которого принадлежит главе группы Алексею Нащекину, 80% – «ДФА-Капитал» (принадлежит Дмитрию Афанасенко), сообщил «Интерфакс».

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в эфире #ТатарстанОнлайн рассказал, что на платной трассе М12 не будет барьерных ограждений, когда нужно подъехать к шлагбауму, оплатить проезд и только после этого продолжить путь.

«Все будет выполняться современно – сканироваться номер машины, и потом будет приходить платеж. Если ваша машина занесена в реестр и ей будет позволено проезжать часть дороги на этом участке как местному жителю, то такой платеж не придет вообще. Примерно так сегодня позиционируется», – сказал он.

Он не стал называть стоимость проезда. «Я за заказчика или хозяина дороги говорить не могу. Но когда начинался разговор, назывались цифры 2 рубля за километр. Может быть, это будут другие цифры», – сказал министр.

Министр отметил, что в 2023 году госкомпания «Автодор» планирует запускать участки платных дорог, где будут опробоваться разные варианты.